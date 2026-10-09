Actor Keegan Allen publica preocupante video en sus redes tras sufrir asalto

El actor estadounidense Keegan Allen, recordado por dar vida a Toby Cavanaugh en la serie Pretty Little Liars, encendió las alarmas entre sus seguidores al publicar un estremecedor video en sus redes sociales momentos después de haber sido víctima de un violento asalto a mano armada en las calles de Los Ángeles.

El ataque ocurrió en el estacionamiento de un conocido supermercado ubicado en Santa Monica Boulevard, en el área de West Hollywood.

En el clip que publicó en sus redes sociales se puede ver al intérprete con heridas en la cabeza mientras relata lo sucedido.

El video publicado por Keegan Allen

Keegan Allen sufre asalto en calles de Los Ángeles. @keeoone

En la grabación subida a su cuenta de Instagram, se observa al actor visiblemente agitado, con el rostro ensangrentado y respirando con dificultad mientras graba el mensaje segundos después del ataque:

Estos dos tipos me golpearon en la cabeza, me apuntaron con una pistola y un cuchillo, y luego se escaparon. Tenían máscaras y me robaron el reloj. ¡Maldición!", relató.

Además de su testimonio, en el mismo clip Keegan dio a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar, en las que se aprecia la secuencia completa, desde el momento en que es rodeado por los sujetos, la entrega de sus pertenencias y el golpe en la cabeza por parte de uno de los sospechosos antes de huir.

Junto al video, acompañó un texto donde reflexionó sobre la gravedad del ataque:

West Hollywood ya no es seguro. Robado a punta de pistola y de cuchillo por dos jóvenes que amenazaron con matarme por mi reloj... ¡y lo habrían hecho! Dios dijo que no esta noche. Mi vida por un reloj".

¿Cómo fue el asalto al actor de Pretty Little Liars?

Según información publicada por TMZ y Entertainmet Weekly, dos sujetos vestidos de negro abordaron al actor mientras se encontraba junto a su camioneta.

Uno de los presuntos responsables llevaba un arma de fuego y el otro portaba un cuchillo. Durante el asalto, Allen recibió golpes en la cabeza con la pistola y fue amenazado para que entregara sus pertenencias.

Los agresores lograron quitarle el reloj antes de escapar del lugar en un vehículo, de acuerdo con el reporte policial citado por TMZ.

Keegan Allen sufre asalto en calles de Los Ángeles. @keeoone

Por la violencia sufrida durante el asalto, Allen aprovechó la publicación para etiquetar y cuestionar a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y al gobernador de California, Gavin Newsom, criticando los niveles de delincuencia en la zona y pidiendo que las cámaras de vigilancia sirvan para dar con los responsables.

Según lo informado, el Departamento de Policía local mantiene una investigación abierta tras revisar los videos de seguridad, aunque hasta el momento no se han realizado arrestos.

¿Cómo está de salud Keegan Allen?

Tras el aterrador episodio, Keegan Allen se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación, aunque las secuelas del violento ataque son evidentes. El actor recibió los primeros auxilios en el mismo estacionamiento por parte de los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, quienes lograron contener el sangrado de la laceración que sufrió en la frente y valoraron que sus signos vitales se encontraban estables.

A pesar de que no fue necesario un traslado de emergencia en ambulancia, Allen buscó atención médica especializada poco después para revisar a fondo sus heridas. El intérprete confirmó a través de sus redes sociales que padece los síntomas característicos de una conmoción cerebral, consecuencia directa de los repetidos golpes que recibió en la cabeza con la empuñadura de la pistola de uno de sus agresores.

En el plano físico, la lesión en el rostro le dejó marcas visibles y una profusa hemorragia que impactó a sus seguidores en las primeras imágenes. No obstante, el propio actor quiso llevar un mensaje de tranquilidad a su comunidad al asegurar que, dentro de la gravedad de la agresión, física y médicamente se encuentra estable y confía en que estará bien en los próximos días.

Donde más se percibe la huella del atraco es en su estado emocional, pues el actor ha mostrado estar profundamente conmovido y en estado de shock tras haber tenido un arma apuntándole al rostro y ser amenazado de muerte. Aunque el susto y la conmoción tardarán en pasar, Keegan Allen continúa recuperándose en casa rodeado del apoyo de sus seres queridos y sus fanáticos.

¿Quién es Keegan Allen?

Keegan Allen sufre asalto en calles de Los Ángeles. @keeoone

Keegan Phillip Allen es un actor, fotógrafo, escritor y músico estadounidense conocido mundialmente por dar vida a Toby Cavanaugh en la exitosa serie de misterio juvenil Pretty Little Liars. Nacido en California en 1989 e criado en el seno de una familia apasionada por el arte, Allen comenzó su carrera a una edad temprana, logrando el reconocimiento masivo y el cariño del público durante las siete temporadas que duró el drama televisivo, papel que además le valió múltiples galardones en los Teen Choice Awards.

A lo largo de su carrera actoral, ha sabido diversificar su talento participando en producciones cinematográficas como Palo Alto e In Dubious Battle, ambas dirigidas por James Franco, así como en la cinta de terror No Escape. Recientemente, consolidó su presencia en la pantalla chica al coprotagonizar la serie de acción Walker (2021-2024), donde interpretó a Liam Walker, el hermano menor del personaje principal encarnado por Jared Padalecki.

Más allá de la actuación, Keegan es un apasionado de las artes visuales y la música, destacándose notablemente como fotógrafo profesional. Esta faceta lo ha llevado a publicar libros de fotografía y relatos personales como life.love.beauty y HOLLYWOOD: Photos and Stories from Foreverland, demostrando una versatilidad artística que combina con la composición musical, la guitarra y el piano.