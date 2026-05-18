Muere Tom Kane, actor que dio vida a Yoda y al Profesor Utonio en Las Chicas Superpoderosas

Tom Kane dejó una huella importante en la industria del doblaje y la animación en Estados Unidos. El actor, reconocido por interpretar a personajes como Yoda en Star Wars: The Clone Wars y al Profesor Utonium en Las Chicas Superpoderosas, falleció este 18 de mayo de 2026 a los 64 años en un hospital de Kansas City, acompañado de su familia.

La noticia fue confirmada por su agencia Galactic Productions y rápidamente provocó reacciones entre seguidores de series animadas, videojuegos y películas donde participó a lo largo de más de tres décadas de trayectoria.

¿De qué murió Tom Kane?

El actor atravesaba problemas de salud desde 2020, año en el que sufrió un derrame cerebral que afectó severamente su capacidad para hablar y comunicarse. Desde entonces, se mantuvo alejado de los estudios de grabación y redujo prácticamente toda actividad profesional.

La condición médica dañó el hemisferio izquierdo de su cerebro, lo que provocó complicaciones permanentes relacionadas con el lenguaje y el movimiento. Su familia habló públicamente sobre el difícil proceso de rehabilitación que enfrentó durante los últimos años.

A pesar de ello, Kane continuó apareciendo ocasionalmente en eventos y convenciones dedicadas a la animación y la cultura geek. Una de sus últimas participaciones públicas ocurrió en marzo de 2026 durante la Lexington Comic & Toy Con, donde convivió nuevamente con las voces originales de Las Chicas Superpoderosas.

¿Quién era Tom Kane?

Nacido el 15 de abril de 1962 en Overland Park, Kansas, Tom Kane comenzó a trabajar como actor de voz desde la adolescencia. Su capacidad para adaptar tonos y crear personajes completamente distintos lo convirtió en una de las voces más solicitadas de Hollywood.

En el ámbito personal, estaba casado con Cindy Roberts desde 1982 y era padre de nueve hijos, entre biológicos y adoptados. En distintas entrevistas llegó a mencionar que su familia era su mayor orgullo.

Los personajes más famosos de Tom Kane

La voz de Tom Kane estuvo presente en algunas de las franquicias más importantes del entretenimiento. Dentro del universo de Star Wars, el actor interpretó a Yoda, al Almirante Yularen y a otros personajes en la serie y película de The Clone Wars. También participó en videojuegos y proyectos relacionados con la saga creada por George Lucas.

Su interpretación de Yoda fue especialmente reconocida por respetar el estilo clásico del personaje mientras añadía su estilo que terminó conquistando a los seguidores de la franquicia.

En el caso de Las Chicas Superpoderosas, el actor dio vida tanto al Profesor Utonium como al villano HIM. Ambos personajes fueron fundamentales para el éxito de la serie y permanecen entre los más recordados por quienes crecieron viendo la caricatura.

Su trabajo también llegó a los videojuegos

Además de la televisión y el cine, Tom Kane tuvo una participación destacada en la industria de los videojuegos. Uno de sus papeles más conocidos fue el de Takeo Masaki en el modo Zombies de Call of Duty, personaje que apareció en entregas como World at War y Black Ops.

El actor también colaboró en producciones animadas como Kim Possible, Foster’s Home for Imaginary Friends, The Wild Thornberrys y Wolverine and the X-Men. A esto se suman trabajos como narrador en ceremonias de premios, atracciones de Disney, comerciales y tráilers cinematográficos.

PJG