deadmau5 gratis en CDMX en el Gumball Festival: ¿dónde será?

¡Tenemos noche electrónica! deadmau5 llegará a la Ciudad de México el próximo 10 de junio como headliner del Gumball Festival, evento que marcará el cierre del recorrido de Gumball 3000 entre Miami y la capital mexicana.

El anuncio promete una noche de música electrónica, ambiente automovilístico y la exhibición de más de 100 superdeportivos, con acceso gratuito para los fans.

La noticia fue compartida por la organización del evento en redes sociales, donde adelantó que el productor canadiense será el primer gran nombre musical confirmado para la celebración en México. La publicación describe el show como una presentación especial para cerrar la meta del rally, después de una ruta que comenzará en Miami y terminará en la Ciudad de México.

Gumball 3000 ya había confirmado que su edición de 2026 llegará a México durante junio, con paradas anunciadas en Monterrey el 8 de junio, San Miguel de Allende el 9 de junio y cierre en la capital el 10 de junio.

deadmau5 tocará en el Gumball Festival de CDMX

deadmau5 será el headliner de la parte musical del Gumball Festival en la Ciudad de México. El DJ y productor, cuyo nombre real es Joel Zimmerman, es una de las figuras más reconocidas de la música electrónica mundial, conocido por temas como Ghosts ’n’ Stuff, Strobe, I Remember y The Veldt.

La organización también adelantó que próximamente se anunciarán más artistas para la fecha de CDMX.

Aunque por ahora no se han revelado horarios específicos, el evento está previsto para el 10 de junio, día en que la caravana cruzará la meta en la capital mexicana.

deadmau 5 será el headliner del Gumball Festival Especial

¿Qué es Gumball 3000?

Gumball 3000 es un rally internacional fundado en 1999 que reúne superdeportivos, coleccionistas, celebridades, pilotos, artistas y marcas en recorridos por distintos países. No se trata de una carrera profesional tradicional, sino de una experiencia de ruta, exhibición y entretenimiento que suele incluir paradas públicas, fiestas, conciertos y actividades para fans.

En ediciones anteriores, el rally ha recorrido ciudades de Europa, Asia, Medio Oriente y América. Para 2026, la ruta anunciada conecta Miami con la Ciudad de México, lo que convierte al país en parte central de la edición. Publicaciones oficiales de Gumball también han señalado que deadmau5 y Bun B fueron anunciados como participantes del rally, además de las actividades musicales que acompañarán el recorrido.

El atractivo para el público está en ver de cerca autos de lujo y superdeportivos que normalmente no circulan juntos por una ciudad. En la llegada a CDMX se espera la presencia de más de 100 vehículos, de acuerdo con la información difundida para el festival.