¿Qué pasó con WhatsApp Web hoy 19 de mayo?: Error redirecciona a usuarios a Facebook

La comunicación digital sufrió un apagón masivo la tarde de este martes 19 de mayo. Miles de internautas reportaron la sorpresiva caída mundial de WhatsApp Web, una falla técnica que bloqueó el acceso a los chats de escritorio, desconectó equipos de trabajo y encendió las quejas inmediatas en plataformas de interacción social como X (antes Twitter).

Conversaciones de WhatsApp. Especial

EL ERROR DE META QUE REDIRECCIONA A FACEBOOK

El caos digital comenzó a registrarse pasadas las 17:35 horas. La plataforma de mensajería instantánea impidió el inicio de sesión habitual en las computadoras de escritorio, arrojando continuas alertas de error y pantallas en blanco al momento de intentar cargar la interfaz de usuario.

La anomalía tecnológica presentó un patrón altamente inusual. Al ingresar la dirección URL del portal oficial de WhatsApp Web en los navegadores, el código del sistema redireccionaba automáticamente a los internautas hacia la página de inicio de Facebook. Esta situación exhibió un fallo generalizado en los servidores compartidos de la empresa matriz Meta.

Imagen de WhatsApp en un teléfono celular. Especial

El portal especializado Downdetector monitoreó y documentó el impacto inmediato de la contingencia. Su sistema de rastreo contabilizó más de 600 quejas de usuarios en cuestión de escasos minutos. Los análisis técnicos detallaron que el 59% de las afectaciones golpearon directamente al sitio web oficial, un 18% mermó el rendimiento de la aplicación instalada y el 15% restante inhabilitó el inicio de sesión.

El colapso de la red superó las fronteras geográficas en tiempo récord. Las caídas de conectividad rebasaron el territorio de México y provocaron desconexiones simultáneas en los dispositivos de múltiples usuarios ubicados en regiones de Brasil y Estados Unidos, confirmando una contingencia de escala internacional.

CÓMO MANTENER LA COMUNICACIÓN Y REPORTAR EL COLAPSO

A pesar de la parálisis total en los ordenadores, la fluidez de los mensajes logró mantenerse viva en la palma de la mano. La versión diseñada para la app móvil operó de manera regular para la inmensa mayoría de las cuentas afectadas, ofreciendo un salvavidas funcional frente al apagón de los navegadores web.

Los internautas utilizaron X para exhibir los problemas mediante capturas de pantalla. La notificación "Se produjo un error y no se pudo cargar la página" dominó las tendencias del día, validando el bloqueo parcial del servicio de mensajería más utilizado del mercado.

Los reportes de la caída de WhatsApp Web. Foto: Redes Sociales

Frente a este escenario adverso, la compañía tecnológica mantiene habilitado un canal directo de comunicación para canalizar y solucionar las contingencias. Las personas que persistan con barreras de conexión tienen la posibilidad de emitir alertas técnicas desde su celular para acelerar el trabajo de los programadores.

El proceso exige seguir una ruta muy directa en el teléfono. El usuario debe abrir la aplicación, ingresar al menú de Ajustes en sistemas Android o Configuración en la interfaz de iOS. Posteriormente, seleccionará el botón de Ayuda, pulsará la opción de Contáctanos y redactará el reporte detallado del problema, sumando imágenes de la pantalla que comprueben la avería del sistema.