¿El fin de una era? Demi Moore se despide de su icónica cabellera larga en Cannes

La edición 2026 del Festival de Cannes 2026 ha estado llena de momentos inolvidables, pero pocos han causado tanto impacto como el inesperado cambio de imagen de Demi Moore. La actriz sorprendió durante una de las alfombras rojas más importantes del certamen al dejar atrás su emblemática melena XL.

¿Cómo es el nuevo corte de Demi Moore?

A lo largo de su carrera, Demi Moore ha convertido su larga cabellera negra en una de sus principales señas de identidad. Su melena lisa, brillante y ultra larga ha acompañado algunos de los momentos más icónicos de Hollywood desde los años noventa, por lo que verla con un estilo más corto rápidamente provocó reacciones.

La actriz apareció en la premiere de “La Bola Negra” con un sofisticado long bob ondulado. AFP

La actriz, quien este año forma parte del jurado oficial de la Palma de Oro en Cannes, apareció en la premiere de La Bola Negra con un elegante long bob a la altura de la clavícula, peinado con ondas voluminosas y raya lateral profunda.

Aunque mantuvo su clásico tono negro azabache, el resultado fue mucho más fresco, moderno y rejuvenecedor. Detrás de esta transformación se encuentra el reconocido estilista Dimitris Giannetos, responsable de algunos de los cambios de imagen más comentados de Hollywood en los últimos años.

El hairstylist ya había dado de qué hablar en Cannes tras transformar la imagen de Georgina Rodríguez con una melena platinada, pero ahora volvió a sorprender al trabajar con Demi Moore.

El nuevo peinado fue realizado por el famoso estilista Dimitris Giannetos. AFP

¿El cabello corto es tendencia?

El nuevo peinado de la actriz se alineó perfectamente con una de las tendencias más fuertes de 2026: el regreso del glamour Old Hollywood reinterpretado en clave contemporánea. Las ondas suaves, el volumen estratégico y el movimiento natural aportaron sofisticación sin perder modernidad.

La actriz complementó el look con un vestido strapless azul eléctrico y joyería de diamantes. AFP

La transformación resultó todavía más impactante porque apenas un día antes Demi había aparecido con su característica melena larga y completamente lisa, lo que dejó claro que el cambio fue pensado específicamente para esta aparición en la Riviera Francesa.

¿Cómo fue el último look de Demi Moore?

Para complementar el debut de su nuevo look, Moore eligió un dramático vestido strapless azul eléctrico confeccionado a medida por Christian Dior. El diseño destacó por su estructura teatral, un enorme drapeado tipo moño en la cintura y una larga cola arquitectónica que dominó la alfombra roja.

La actriz complementó el look con un vestido strapless azul eléctrico y joyería de diamantes. AFP

La pieza fue complementada con un espectacular collar de diamantes y delicados pendientes que añadieron todavía más dramatismo al estilismo. A sus 63 años, Demi Moore se ha convertido en una de las grandes protagonistas de Cannes 2026.

Desde su llegada al festival, la actriz ha desfilado con múltiples looks de alta costura que van desde siluetas escultóricas hasta vestidos maximalistas con plumas y volumen, consolidándose como uno de los nombres más comentados de esta edición.

¿Por qué Demi se ve diferente?

La conversación alrededor de Demi también ha girado en torno a su apariencia física. En redes sociales y distintos medios han surgido comentarios sobre su notable delgadez, abriendo nuevamente el debate sobre la presión estética que enfrentan las mujeres en Hollywood, incluso después de los 60 años.

Demi Moore y sus vestidos en Cannes 2026 AFP

Algunos usuarios incluso han relacionado su imagen con el fenómeno conocido como “cara Ozempic”, término popularizado recientemente para describir la pérdida de grasa facial asociada con medicamentos utilizados para bajar de peso.

Especialistas en salud y nutrición también han participado en la conversación digital cuestionando los estándares físicos extremos que predominan dentro de la industria del entretenimiento. Pese a ello, Demi Moore continúa proyectando seguridad en cada una de sus apariciones públicas.

Ahora, la gran incógnita es si este nuevo corte representa un cambio definitivo o simplemente una transformación temporal para Cannes. Lo cierto es que, Demi Moore esta en uno de los mejores momentos de su carrera.