Google marca récord en búsquedas y alcanza 350 millones de suscriptores

Alphabet, matriz de Google, inició 2026 con resultados que consolidan un cambio estructural en su modelo de negocio: la inteligencia artificial se posiciona como el eje que impulsa crecimiento, diversificación y la transformación del buscador. En el primer trimestre, la compañía reportó ingresos por 109.900 millones de dólares, un aumento interanual del 22%, junto con máximos históricos en consultas y expansión de servicios de pago.

La IA redefine el buscador y dispara el uso

El dato más simbólico del periodo es el récord de consultas en Google Search, en plena transformación del servicio. La incorporación del “Modo IA” y de respuestas generadas directamente en los resultados está modificando la interacción de los usuarios con la información.

Lejos de reducir su uso —como anticipaban algunos analistas ante el auge de chatbots—, estos cambios han impulsado la adopción del buscador.

El CEO Sundar Pichai atribuyó los resultados a la integración transversal de la IA, señalando que la empresa está “impulsando cada parte del negocio” con esta tecnología. Incluso áreas maduras como la búsqueda registraron un crecimiento del 19% en ingresos.

Cloud, suscripciones y Gemini impulsan la diversificación

El desempeño de Google Cloud refuerza esta tendencia con un crecimiento del 63% en ingresos trimestrales. La cartera de pedidos supera los 460.000 millones de dólares, anticipando una demanda sólida, especialmente en infraestructura de inteligencia artificial.

Especial

Búsquedas de Google: Máximo Histórico Impacto de la IA en el volumen de consultas Antes del auge de la IA (Consultas diarias) 8.5 Billones Con AI Overviews y "Círculo para buscar" 10 Billones +3.5 Billones Consultas estimadas al año, superando todas las barreras previas. El factor IA: Las respuestas generadas por IA y la búsqueda visual permiten consultas más complejas. — Sundar Pichai, CEO de Alphabet.

En paralelo, Google alcanzó 350 millones de suscriptores de pago, un aumento de 25 millones frente al trimestre anterior. Este crecimiento proviene principalmente de YouTube (Premium y Music) y Google One.

La cifra supera a plataformas como Netflix, que cerró 2025 con más de 260 millones de usuarios, impulsada por un modelo basado en diversificación de servicios.

En el frente de IA, Gemini Enterprise creció un 40% en usuarios activos mensuales de pago, mientras que los productos de consumo vinculados a esta tecnología registraron su “trimestre más fuerte hasta ahora”, según Pichai.

Escala operativa y competencia global en IA

Los sistemas de Google procesan actualmente más de 16.000 millones de tokens por minuto a través de APIs, un incremento del 60% respecto al trimestre anterior. Este dato refleja la aceleración en la adopción de herramientas de IA generativa.

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Sin embargo, el crecimiento ocurre en un entorno altamente competitivo. Microsoft, Amazon y Meta también avanzan en servicios de IA, especialmente en la nube, con fuertes inversiones en infraestructura, chips y modelos propios.

La transformación del buscador plantea interrogantes sobre el modelo publicitario. Si los usuarios obtienen respuestas directas sin explorar enlaces, el espacio para anuncios podría modificarse de forma significativa.

Regulación, energía y el nuevo equilibrio del negocio

Google enfrenta además presiones regulatorias. En Estados Unidos, continúa bajo procesos antimonopolio, mientras que en Europa la Ley de Mercados Digitales exige mayor apertura de sus plataformas.

A esto se suma el impacto energético de la inteligencia artificial. El procesamiento masivo de datos requiere infraestructura intensiva, con implicaciones en costos y sostenibilidad que organismos internacionales ya han señalado.

Desde una perspectiva estratégica, Alphabet avanza hacia un modelo más equilibrado, reduciendo su dependencia de la publicidad mediante el crecimiento de cloud y suscripciones.

En regiones como América Latina, particularmente México, estos cambios reflejan un mercado en expansión en servicios digitales e IA, aunque con desafíos en regulación, competencia y acceso tecnológico.

El desempeño del inicio de 2026 marca así un punto de inflexión: la inteligencia artificial deja de ser experimental para convertirse en el núcleo operativo de Google, en medio de tensiones competitivas, regulatorias y ambientales.

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