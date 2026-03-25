La Academia Latina de la Grabación fija posición: Así se premiará el uso de la IA en los Grammys

El uso de inteligencia artificial rodea la vida de los seres humanos en todo sentido, desde los videos que vemos, hasta los efectos especiales de las películas que disfrutamos y hasta de la música que oímos.

Esto ha traído malestar entre los creadores por el uso de esta tecnología y por suplantar el trabajo, consideran, de muchos de ellos.

Sin embargo, cuando el uso de la inteligencia artificial es aprovechada como una herramienta y no como una sustitución del trabajo humano, puede ser reconocida.

La Academia Latina de la Grabación, encargada de entregar el Latin Grammy, anunció ayer que para la edición 27 de los premios, que se entregarán el 12 de noviembre en Las Vegas, los trabajos generados por inteligencia artificial pueden ser inscritos e, incluso premiados.

¿Cuáles son las reglas para inscribir un trabajo hecho con IA?

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer algunos cambios en los nombres de las categorías y también sobre el uso de la inteligencia artificial.

La Academia aclaró que sólo los creadores humanos podrán ser considerados, nominados o premiados con un Latin Grammy y que una obra que no contenga autoría humana no es elegible en ninguna categoría.

Una obra que incluya elementos materiales de IA (por ejemplo material generado mediante su uso) es elegible en las categorías aplicables, sin embargo:

El componente de autoría humana de la obra presentada debe ser significativo y superior a de minimis.

Dicho componente de autoría humana debe estar relacionado a la categoría en la que la obra ha sido presentada (por ejemplo, si la obra es inscrita como Mejor Canción o Cantautor, debe tener autoría humana sustancial y superior a lo meramente nominal con respecto a la música y/o letra o si la obra es sometida a una categoría de interpretación, debe existir autoría humana significativa y superior a de minimis con respecto a la interpretación)

El o los autores de cualquier material de IA incorporado a la obra no son elegibles a ser nominados o ganadores de un Latin GRAMMY en lo que respecta a su contribución a la parte de la obra que consiste en dicho material de IA.

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¿Qué otros cambios implementó la Academia?

Los cambios son parte del compromiso de la Academia Latina de evolucionar a la par del cambiante panorama musical.

A medida que nuestra Academia continúa evolucionando, nuestro enfoque se mantiene firme en nuestra membresía y en la integridad de nuestro Proceso de Premiación, dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación

Cambios de nombres de categorías

La categoría de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina se llamará: Mejor Interpretación de Música Electrónica (Área Electrónica).



La categoría de Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana: Mejor Interpretación Urbana (Área Urbana).

Para el tema de Productor del Año se debe tener un mínimo de cinco créditos totales, obtenidos mediante cualquier combinación ya sea en un álbum, sencillo o corte, o de porcentaje de coproducción.

Para aspirar a Mejor Nuevo Artista, éste no podrá haber lanzado más de tres discos o 25 sencillos.

¿Cuándo se realizará la ceremonia para entregar el Latin Grammy?

La Academia Latina de la grabación entrega el Latin Grammy a lo mejor de la música latina en idiomas como el español y el portugués. La ceremonia se realizará el 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Las nominaciones se darán a conocer el 16 de septiembre de este 2026.

Previo a la entrega se celebra la Semana del Latin Grammy, en la que se realizan ceremonias como Premios a la Excelencia (que premian a una figura por su trayectoria), Leading Leadies (en la que reconocen la labor de mujeres destacadas en distintos ámbitos de la industria) y el premio a Persona del Año, que en 2025 fue para el cantante Raphael, y que en años anteriores han recibido Shakira, Juanes, Gloria Estefan, Ricky Martin, Juan Gabriel y Marco Antonio Solís El Buki.