“¿¡Ya acabó!?” Christina Aguilera da show exprés en el Palacio de los Deportes

En poco más de una hora, Christina Aguilera no sólo cumplió el compromiso que tenía con 18 mil almas que abarrotaron el Palacio de los Deportes, sino que también refrendó que es una de las voces más importantes, trascendentes y actuales de su generación.

Con una intro casi como si fuera un canto de iglesia, X-Tina apareció en el escenario del Palacio de los Deportes donde la cosa se puso ‘cachonda’ cuando las primeras notas de Dirrrrty salieron por las bocinas del recinto que retumbaba con la poderosa voz de la estadunidense que, con un traje púrpura con encaje que resaltaba su silueta, lentes oscuros, guantes largos y botas blancas arriba de la rodilla, marcó el ritmo junto a 10 bailarines que le siguieron el paso hasta "No podemos detenernos" .

Cristina llegó furiosa. Si, con esa misma energía que en los primeros años de los 2000, cada palabra que entonaba demostraba la fuerza de su poderosa voz y demostraba que siempre ha sido una guerrera, de esas difíciles de vencer... y más cuando dio vida a Fighter.

La neoyorquina es potencia pura en su voz, pero también en su presencia. Tras un cambio de vestuario, por otro traje, ahora en gris con pedrería, invocó los temas que le fueron abriendo puertas y el camino hacia el éxito a finales de los 90. Así llegó Genie In A Bottle.

Hola a toda mi gente hermosa aquí en la CDMX. Estoy muy emocionada de estar aquí, espero que haya algún irlandés por aquí porque es día de San Patricio, pero de todas formas celebraremos. Me hace muy feliz estar aquí, volveremos a esas canciones de los primeros discos.

Ha sido un viaje increíble desde que tenía 16 o 17 años, así que celebren conmigo... lo que una chica quiere”, dijo Christina en español instantes antes de darle vida a What A Girl Wants... “Soy muy afortunada, los amo mucho”, dijo antes de desaparecer del escenario.

Una introducción muy raver, imágenes de ella en la pantalla, un apagón programado en su diseño de iluminación y unos lentes dignos de cualquier club de Ibiza, hicieron de su regreso un viaje casi cibernético cuando Bionic y Vanity –en la que imagen de Christina apareció en lo que sería un buscador de una cámara de video, muy estilo paparazzi—, se hicieron presentes en el set de la noche.

Christina podrá ser todo lo estadunidense que proyecta, pero en la sangre le corre sangre latina, y eso es innegable. Por eso cuando interpreta Santo y Falsas esperanzas en español, es un deleite al que le suma algunos pasos de baile sensual.

“Ciudad de México, es increíble venir y cantar algunas de mis canciones, ustedes son parte importante de mi historia, de mis canciones, y por eso me encanta compartir recuerdos con ustedes, así que si se saben la siguiente canción, cántenla conmigo”, fue como presentó Pero me acuerdo de ti, en la que 18 mil voces, con teléfono en mano grabando, se convirtieron en el coro exclusivo de la rubia.

Y otra parte que Christina también trae en el ADN es el burlesque, y lo demostró al adornar su cuerpo con un abrigo negro, guantes a juego y hacer una intro con su poderosa voz al ritmo d Ain't No Other Man.

Un coro que sabe no sólo lo que tiene en la voz, sino cómo atravesar el corazón de sus fans con su producción que incluyó fuegos artificiales y gráficos de diferentes colores que hicieron brillar la sangre alemana de Christina con Show Me How You Burlesque, Xpress y Lady Marmalade en la que no escatimó en el derroche de picardía y sensualidad.

Beautiful arribó con toda la potencia de la voz de Christina, pero también con todos los recuerdos de que la autoestima es una responsabilidad de cada persona. “Los amo mucho”, lanzó.

Para la última salida del escenario, Chritina aprovechó para dejar a su ensamble de bailarines y músicos para, por qué no, darle un toque de hoy haciendo una intro con Titi Me Preguntó, de Bad Bunny, antes de que, con una sección de dance, Feel This Moment y Let There Be Love, con las cuales se despidió de sus fans mexicanos.

Fans enfurecen

Como el concierto apenas duró 70 minutos y tuvo 18 canciones, varios de los fans reaccionaron furiosos en redes sociales , en especial en X.

"¡Fue espantoso! Ya estoy en mi casa. Vivo a 30 minutos del Palacio y la señora salió a cantar 9:07 pm. Un abuso. Canciones incompletas. Su corista cantó más que ella", opinó @acteduayala.

Nombre, me tardé más en llegar que lo que duró el concierto de Christina Aguilera": @jasso2406

Ernesto Jurado (@nettojurado), incluso, compartió que X-Tina se equivocó y dijo "New Mexico" en lugar de Ciudad de México. "No me extraña que no haya tenido un show con entradas agotadas si sólo canta 60 minutos. Un show muy pobre y simple", acabó.

Después de leer tantas críticas y una que otra alabanza a su poderosa voz, varios seguidores recordaron que lleva muchos años realizando conciertos fugaces , por lo que no les sorprende en absoluto.