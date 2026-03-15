Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y qué saber de su concierto

Christina Aguilera fue una de las cantantes más importantes en la década de los 90’s y su legado continúa. Dentro de poco la famosa llegará de nueva cuenta a México después de que hace un año se presentara en el festival Tecate Emblema.

Si eres fan de Christina Aguilera y acudirás al concierto que dará dentro de unos días en la CDMX, aquí te contamos todos los detalles que debes saber.

Christina aguilera

¿Cuándo se presentará Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes?

Christina Aguilera dará un concierto en la Ciudad de México ante miles de fans. El concierto será este 17 de marzo en el Palacio de los Deportes.

Se espera que el show de la cantante dé inicio a las 8:00 PM, así que toma tus precauciones para no llegar tarde.

Christina Aguilera en CDMX 2026 Especial

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

Christina Aguilera

Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Probable setlist de Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Christina Aguilera cante en su concierto en la CDMX.

Christina aguilera

Dirrty

Can't Hold Us Down

Fighter

Genie in a Bottle

What a Girl Wants

Ain't No Other Man

Express

Lady Marmalade

Bionic

Vanity

Bobblehead

Feel This Moment

Let There Be Love

PJG