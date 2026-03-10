Bad Bunny cumple 32 años y reaparece en Instagram tras semanas de silencio

Bad Bunny volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de reaparecer en su cuenta de Instagram tras varias semanas de ausencia. El cantante puertorriqueño compartió una nueva publicación justo en la fecha en la que celebra su cumpleaños número 32, un detalle que no pasó desapercibido entre sus fans.

La publicación marcó su regreso a la red social después de que su perfil permaneciera completamente vacío durante un tiempo. El artista había eliminado todas las fotos y videos que anteriormente formaban parte de su cuenta, lo que generó diversas especulaciones entre quienes siguen de cerca su carrera.

AFP

Bad Bunny comparte una imagen por su cumpleaños 32

Fue durante la madrugada del 10 de marzo cuando el intérprete puertorriqueño decidió volver a publicar en Instagram. La imagen que compartió muestra la celebración de su cumpleaños.

En la fotografía se observa a Bad Bunny sentado frente a una mesa mientras mira un pequeño pastel con varias velas encendidas.

La reacción del reguetonero se volvió viral Especial

Sobre la mesa también se pueden ver fresas y una copa de vino, elementos que acompañan el pastel mientras el cantante aparece mirando las velas con una ligera sonrisa.

El mensaje que acompañó la publicación fue breve. El artista únicamente escribió "32", una referencia directa a la edad que está cumpliendo.

El perfil vacío de Bad Bunny que causó especulación

Antes de esta nueva publicación, el perfil de Instagram del cantante había generado conversación entre sus seguidores porque no mostraba ningún contenido. Todas las fotografías y videos que anteriormente estaban disponibles habían sido eliminados.

Esta decisión ocurrió poco tiempo después de su participación en el espectáculo del Super Bowl, uno de los eventos televisivos más vistos a nivel mundial.

AFP

El cambio en su perfil no pasó desapercibido entre sus fans, quienes comenzaron a compartir teorías en redes sociales sobre lo que podría significar la eliminación de su contenido.

Algunos seguidores lo interpretaron como una posible estrategia relacionada con nuevos proyectos musicales. Otros consideraron que podría tratarse del inicio de una nueva etapa en la carrera del artista.

Instagram

Aunque las especulaciones crecieron en redes sociales, Bad Bunny no ha explicado públicamente las razones por las que decidió borrar el contenido de su perfil.

PJG