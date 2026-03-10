El regreso de Hannah Montana ya tiene tráiler: Disney celebra su 20º aniversario

Dos décadas después de que una adolescente conquistara la televisión juvenil, el fenómeno vuelve a escena. Disney confirmó el estreno de "Hannah Montana 20th Anniversary Special", un programa especial que celebrará el vigésimo aniversario de la serie que catapultó al estrellato a Miley Cyrus.

El especial se estrenará el 24 de marzo, fecha que coincide exactamente con el aniversario del debut de la ficción en Disney Channel en 2006. Con este lanzamiento, la compañía busca reconectar con los seguidores que crecieron con la serie y, al mismo tiempo, presentar su legado a nuevas generaciones.

El primer tráiler ya ha despertado entusiasmo en redes sociales, donde miles de fanáticos celebran el regreso de un universo televisivo que marcó la cultura pop de los años 2000.

Un especial con material inédito y nostalgia para los fans

El programa televisivo no será simplemente un documental retrospectivo. Según adelantó Disney, el especial incluirá imágenes nunca antes vistas, anécdotas detrás de cámaras y la recreación del set original donde se grabó gran parte de la serie.

Además, el show contará con público en el estudio, lo que permitirá recrear el ambiente que rodeó a la producción durante sus años de emisión.

Uno de los momentos centrales será una entrevista exclusiva con Miley Cyrus, quien reflexionará sobre el impacto que tuvo el personaje en su vida y en su carrera artística.

La conversación estará conducida por Alex Cooper, creadora y presentadora del popular podcast Call Her Daddy, uno de los espacios más influyentes en la cultura digital actual.

De qué trata Hannah Montana

La serie Hannah Montana se convirtió en un fenómeno televisivo poco después de su estreno en 2006.

La historia sigue a Miley Stewart, una adolescente aparentemente normal que vive en Malibu y asiste a la escuela como cualquier estudiante. Sin embargo, detrás de su vida cotidiana se esconde un secreto: por las noches se transforma en Hannah Montana, una famosa estrella del pop cuya identidad mantiene oculta del público.

La doble vida de la protagonista genera situaciones cómicas y emotivas mientras intenta equilibrar la fama con su vida familiar, la escuela y la amistad.

Durante sus cuatro temporadas, la serie exploró temas como la identidad, la amistad, la fama y el crecimiento personal, lo que la convirtió en una producción especialmente cercana para el público juvenil.

Hannah Montana Instagram

El elenco que conquistó a una generación

Gran parte del éxito de la serie se debió a su carismático reparto.

Junto a Miley Cyrus, el elenco principal incluía a Emily Osment como Lilly Truscott, la mejor amiga de la protagonista, y a Mitchel Musso en el papel de Oliver Oken.

El padre de la estrella en la vida real, Billy Ray Cyrus, también formó parte de la serie interpretando a Robby Stewart, el padre de Miley dentro de la historia.

El reparto se completaba con Jason Earles como Jackson Stewart, el hermano mayor de la protagonista, y Moisés Arias como Rico Suave, el joven gerente de la tienda de surf local.

Hannah Montana Instagram

A lo largo de sus temporadas, la serie también contó con apariciones especiales de grandes figuras del entretenimiento como Dolly Parton, Selena Gomez, Jonas Brothers y Dwayne Johnson, entre muchas otras celebridades.

Del éxito televisivo al cine

El fenómeno trascendió la televisión. En 2009, durante la emisión de la tercera temporada, la franquicia llegó a la pantalla grande con Hannah Montana: The Movie.

La película amplió la historia del personaje y llevó la trama a un contexto más personal, explorando las raíces familiares de Miley y su conexión con la vida fuera del espectáculo.

El éxito del filme consolidó el impacto global de la serie y reforzó la popularidad de su protagonista.

La cantante estará en el especial del personaje que la catapultó a la fama Especial

El legado cultural de una serie que marcó época

Durante sus cinco años al aire, Hannah Montana se convirtió en uno de los mayores éxitos de Disney Channel.

La producción recibió cuatro nominaciones a los premios Emmy en la categoría de mejor programa infantil y ayudó a impulsar una poderosa industria musical y de productos derivados.

Pero, sobre todo, lanzó definitivamente la carrera internacional de Miley Cyrus, quien posteriormente evolucionó hacia una exitosa trayectoria como cantante y actriz.

Hannah Montana Instagram

Con el nuevo especial por su 20º aniversario, Disney apuesta por revisitar ese legado y recordar por qué la historia de una adolescente con doble vida logró convertirse en uno de los íconos televisivos más recordados de los años 2000.

AAAT*