“La ley debe seguir su curso”: Rey Carlos III reacciona a la detención de su hermano Andrés

El rey Carlos III expresó este jueves su “profunda preocupación” tras la detención de su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor, en el marco de una investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

En un comunicado firmado como Charles R y difundido por el Palacio de Buckingham, el monarca señaló:

He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga esta cuestión de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes”

Carlos III añadió que las autoridades cuentan con “pleno y sincero apoyo y cooperación” y subrayó:

Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes"

La investigación policial

La policía de Thames Valley confirmó el arresto de un hombre de unos sesenta años en Norfolk, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Según medios británicos, la detención se produjo en la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra.

Las autoridades informaron que se realizan registros en dos propiedades vinculadas con la investigación. El caso estaría relacionado con documentación reciente asociada al financiero estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en 2019, en la que se menciona el envío de informes confidenciales durante el periodo en que el entonces príncipe Andrés se desempeñó como representante especial para el Comercio Internacional del Reino Unido (2001–2011).

En 2025, Carlos III retiró a su hermano sus títulos honoríficos y funciones oficiales, en medio de crecientes cuestionamientos públicos. El investigado permanece bajo custodia policial mientras continúan las diligencias.

¿Quién es el expríncipe Andrés?

El ex príncipe Andrés, cuyo nombre completo es Andrew Mountbatten-Windsor, es el hijo menor de la reina Isabel II y hermano del actual rey Carlos III. Durante años fue conocido como el duque de York, desempeñando funciones oficiales en representación de la monarquía británica, especialmente en temas de comercio internacional. Sin embargo, su reputación se desplomó tras verse involucrado en el escándalo de Jeffrey Epstein, magnate estadounidense condenado por tráfico sexual de menores.

