Toy Story: teoría asegura que la mamá de Andy fue la antigua dueña de Jessie

Toy Story sigue generando teorías entre los fans incluso décadas después del estreno de su primera película. Una de las más populares apunta a que la mamá de Andy podría ser Emily, la niña que cuidó de Jessie durante su infancia y que aparece en la historia de la vaquerita en Toy Story 2.

Aunque Pixar nunca ha confirmado esta posibilidad, varios seguidores de la saga han reunido pistas que, según ellos, conectan a ambos personajes. El detalle que más llama la atención tiene que ver con un accesorio que aparece en diferentes momentos de la franquicia.

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El sombrero que une a Andy y Jessie

Entre las pruebas más comentadas se encuentra el sombrero rojo que usa Andy. Algunos fans notaron que tiene un gran parecido con el que aparece junto a Jessie durante los recuerdos de Emily en Toy Story 2.

Foto: Disney

La diferencia principal es que el sombrero relacionado con Jessie cuenta con una cinta blanca adicional en el centro. Aun así, quienes apoyan esta teoría consideran que ambos accesorios podrían pertenecer a la misma familia y haber pasado de una generación a otra.

Además, en la segunda película se menciona que Woody es un juguete antiguo que ha permanecido en la familia durante mucho tiempo. Esto ha llevado a algunos espectadores a pensar que el vaquero pudo haber pertenecido primero a los padres de Andy antes de llegar a sus manos.

La historia de Emily encaja con la teoría

Durante Toy Story 2 se revela que Emily creció junto a Jessie de una manera muy similar a la relación que Andy tiene con Woody. La niña apreciaba mucho a la vaquerita, pero terminó alejándose de ella cuando creció.

Las escenas de recuerdo muestran una habitación con una decoración que parece corresponder a una época anterior a la infancia de Andy. Para algunos seguidores de la saga, este detalle podría indicar que Emily pertenece a una generación previa dentro de la misma familia.

Otro aspecto que suele mencionarse es que nunca se muestra claramente el rostro de Emily. Aunque se pueden ver algunas características físicas, Pixar no revela demasiada información sobre ella, lo que ha permitido que las especulaciones continúen con el paso de los años.

¿La mamá de Andy realmente es Emily?

Hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial por parte de Pixar que relacione directamente a ambos personajes. Tampoco se conoce el nombre de pila de la mamá de Andy ni se ofrecen datos suficientes sobre el futuro de Emily después de desprenderse de Jessie.

Sin embargo, la coincidencia entre los sombreros, la antigüedad de Woody dentro de la familia y las similitudes entre las historias de Andy y Emily han sido suficientes para que esta teoría siga siendo una de las más comentadas por los seguidores de Toy Story.

Cabe mencionar que dentro de poco se estrenará Toy Stoy 5 y los avances han dejado ver que la película le dará mayor protagonismo a Jessie, por lo que por fin se podría revela la identidad de su antigua dueña y qué pasó con ella.