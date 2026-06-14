Oliver Tree y Melanie Martinez: así fue su inesperado romance

Oliver Tree y Melanie Martinez vivieron un romance breve que llamó la atención de sus seguidores debido a la personalidad artística de ambos cantantes. Aunque su relación duró poco tiempo, las muestras de complicidad que compartieron en público hicieron que muchos fans siguieran interesados en su historia incluso después de su separación.

¿Cómo se conocieron Oliver Tree y Melanie Martinez?

Antes de convertirse en pareja, los artistas desarrollaron una amistad en 2019. Uno de los momentos que despertó la curiosidad del público ocurrió durante una colaboración para la revista Alternative Press, donde Melanie Martinez participó como editora invitada.

Como parte del proyecto, la intérprete entrevistó a Oliver Tree. A lo largo de la conversación, ambos intercambiaron bromas y comentarios que dejaron ver la confianza que existía entre ellos.

Entre los momentos más recordados está cuando Melanie le preguntó sobre la diferencia entre su personaje artístico y su personalidad real. Fiel a su estilo humorístico, Oliver respondió que no interpretaba ningún personaje y que simplemente estaba “atascado” con esa apariencia tan llamativa.

El romance que confirmaron en redes sociales

Las sospechas terminaron poco después. Durante septiembre de 2019, Oliver Tree y Melanie Martinez compartieron fotografías juntos en redes sociales, confirmando así que mantenían una relación sentimental.

A diferencia de otras parejas del mundo del espectáculo, ambos optaron por mantener gran parte de su noviazgo lejos de los reflectores. Sin embargo, las publicaciones que realizaban ocasionalmente fueron suficientes para captar la atención de la escena musical alternativa.

¿Por qué terminaron Oliver Tree y Melanie Martinez?

Con el paso del tiempo, la relación llegó a su fin alrededor de 2020. Aunque la ruptura generó numerosas teorías en internet, Melanie Martinez aclaró posteriormente que la decisión fue tomada de manera amistosa y de común acuerdo.

A través de Instagram en mayo de 2021, la cantante pidió a sus seguidores que dejaran de atacar a Oliver Tree por una situación que ya había quedado atrás.

“Ya deberías saber que no apoyo ni tolero el acoso ni el odio de ningún tipo. Por favor, sé amable y envía positividad”.

La publicación fue compartida también por Oliver Tree, quien reaccionó con corazones, dando a entender que mantenían una buena relación pese al final de su romance.

Lejos de desaparecer, las especulaciones resurgieron en 2023 tras el lanzamiento de Portals, álbum de Melanie Martinez que provocó teorías entre algunos fans sobre posibles referencias a relaciones pasadas.

Ante los comentarios que volvieron a señalar a Oliver Tree, Melanie decidió intervenir nuevamente para pedir respeto hacia su exnovio.

“Por favor, dejen en paz a @olivertree. Se amable y deja de difundir información falsa. Ya dije que terminamos las cosas hace años y que nos llevamos bien”.

Una historia breve que sigue despertando interés

Aunque Oliver Tree y Melanie Martinez tomaron caminos distintos tanto en su vida personal como profesional, su romance continúa siendo uno de los más comentados entre los seguidores de ambos artistas.

Lo que comenzó como una amistad marcada por el humor y la buena química terminó convirtiéndose en una relación sentimental que duró poco tiempo, pero que dejó una huella en sus fanáticos.

Especial

La muerte de Oliver Tree

Cabe mencionar que lamentablemente este 14 de junio murió Oliver Tree en un accidente en helicóptero. El suceso ocurrió en Brasil y hasta el momento no se han dado más detalles de cómo es que ocurrió el percance.

Además, tampoco Melanie Martinez ha compartido su sentir tras confirmarse la muerte de su exnovio.