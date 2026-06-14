¡Lara Campos se inspira en el k-pop! Así es su lightstick para su concierto, el cual busca crear una conexión mayor con con sus fans y público.

Lara Campos es una de las jóvenes promesas del entretenimiento en México; con base en la creación de contenido, la también actriz y cantante tiene una multitud de seguidores que no para de crecer día con día, apoyándola en todos sus proyectos.

Es así que en un paso gigantesco en su carrera musical, Lara anunció un elemento revolucionario para su próximo gran concierto en vivo: su propia lightstick, tal y como la vemos en los conciertos de k-pop.

Esta propuesta no solo busca iluminar el recinto donde se llevará a cabo su presentación musical, sino que también pretende transformar por completo la dinámica de interacción entre la artista y su comunidad de fanáticos en el auditorio.

Lara Campos presenta su propio lightstick Lara Campos

Lara Campos tiene su propia lightstick para su concierto

Fiel a su estilo, Lara Campos mostró su lightstick para su próximo concierto que se llevará a cabo en el Auditorio Nacional, el 14 de junio.

Bautizado oficialmente con el nombre de "Corazón Mágico", esta lightstick tiene como elemento principal en la cúspide un resplandeciente corazón translúcido que alberga en su interior los mecanismos de iluminación tecnológica encargados de dar vida al espectáculo. Y grabado, también se encuentra grabado el nombre de la cantante de 14 años.

De acuerdo con los videos de presentación en redes sociales, el “Corazón Mágico” puede cambiar de color y será parte de las múltiples dinámicas que se lleven a cabo en el show en vivo de Lara.

Así como también pasa en los conciertos de K-pop, se promete una sincronización de las lightsticks oficiales; el "Corazón Mágico" incorpora múltiples modalidades de iluminación que prometen convertir el recinto del concierto en una obra de arte lumínica interactiva y tridimensional que se moverá al unísono de la música.

La verdadera magia ocurrirá cuando miles de estos corazones interactúen de forma colectiva dentro del auditorio, creando una atmósfera inmersiva donde el público y la cantante se fusionen en un solo destello.

Lara Campos presenta su propio lightstick Lara Campos

¿Cómo conseguir el lightstick de Lara Campos y cuánto cuesta?

El "Corazón Mágico" se encuentra disponible para su compra directa de forma digital a través de la tienda en línea oficial de Lara Campos. El precio es de 500 pesos mexicanos e incluye una correa para sostener la lightstick. La tienda hace envíos a toda la república mexicana y el costo no incluye el envío.

Sin embargo, la tienda oficial se encuentra sin stock disponible de la lightstick por el momento.

Lara Campos presenta su propio lightstick Lara Campos

Consciente de la alta demanda, el equipo de la artista habilitó diferentes alternativas para que nadie se quede sin la oportunidad de iluminar su asiento. Hubo venta del “Corazón Mágico” a través de una pop up y se confirmó que habrá un número limitado de piezas disponibles para su compra física directamente en los mostradores de mercancía autorizada el día del concierto dentro del inmueble.

Con las canciones listas, las coreografías afinadas y el "Corazón Mágico" listo para encenderse, todo está dispuesto para que la presentación de Lara Campos sea recordada por todos sus fans.