Tras asalto de más de 100 mil pesos, Aarón Mercury tiene emotivo gesto con su mamá

El influencer Aarón Mercury vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida recientemente, luego de ser víctima de un asalto junto a su mamá en la Ciudad de México. Sin embargo, lo que pudo haber quedado como un episodio marcado solo por el miedo y la pérdida material, terminó convirtiéndose en una historia de amor familiar que ha conmovido a sus seguidores.

Aarón Mercury revela cuánto dinero le quitaron en el asalto

Todo ocurrió mientras ambos se encontraban en medio del tráfico, una situación que los dejó vulnerables ante delincuentes armados que los interceptaron. De acuerdo con el propio creador de contenido, los agresores los amenazaron directamente con un arma de fuego, apuntándoles a la cabeza, lo que generó momentos de tensión extrema.

Delincuentes armados los interceptaron mientras estaban en el tráfico. IG nanccyglez

Durante el atraco, los ladrones se llevaron objetos de valor que, en conjunto, superarían los 100 mil pesos. Entre ellos, Aarón mencionó su reloj, joyería personal y algunos artículos con valor sentimental, como regalos de su fandom. No obstante, más allá de lo económico, el influencer dejó claro que su mayor preocupación en todo momento fue la seguridad de su madre.

Lo material va y viene”, expresó en sus redes sociales, donde relató lo ocurrido con una actitud reflexiva.

El influencer perdió objetos valuados en más de 100 mil pesos. IG aaronmercury

Y es que, a pesar del susto, ambos lograron salir ilesos, algo que él mismo reconoce como lo verdaderamente importante. Pero lo que realmente tocó el corazón de sus seguidores vino después.

Aarón Mercury le regala esto a su mamá luego de ser asaltados

En medio de la recuperación emocional tras el asalto, Aarón decidió tener un gesto especial con su mamá. Uno de los objetos robados había sido un celular que él mismo le había regalado tiempo atrás, lo que hacía la pérdida aún más significativa. Sin pensarlo dos veces, el influencer decidió reemplazarlo.

Le volví a comprar el celular a mi madre”, compartió en un video que rápidamente se volvió viral.

Tras el robo, decidió comprarle nuevamente el celular que le quitaron. IG nanccyglez

La reacción de su mamá fue totalmente inesperada para él. Al recibir el nuevo dispositivo, no pudo contener las lágrimas. Aún sensible por el impacto del asalto, el gesto la conmovió profundamente, no solo por el objeto en sí, sino por lo que representaba: protección, amor y cuidado.

Entre lágrimas, ella le agradeció con palabras que evidencian el fuerte vínculo que comparten. Reconoció su esfuerzo, su dedicación al trabajo y, sobre todo, la manera en que mantuvo la calma durante un momento tan crítico, incluso cuando ella no pudo hacerlo.

Eres un gran hombre”, le dijo, visiblemente emocionada.

Aarón Mercury revela lo que es importante para él

Por su parte, Aarón respondió con sencillez, pero con un mensaje contundente: su prioridad siempre será su familia, especialmente su madre.

La voy a tratar lindo siempre”, aseguró.

Aarón reafirmó que lo material no es lo más importante. IG nanccyglez

El influencer también aprovechó para enviar un mensaje a su comunidad, agradeciendo las muestras de apoyo y preocupación tras darse a conocer el incidente. Reiteró que ambos se encuentran bien y pidió a sus seguidores valorar a sus seres queridos, más allá de lo material.

Este episodio no solo evidenció los riesgos que pueden vivirse en la ciudad, sino también la importancia de los lazos familiares en momentos difíciles. La experiencia, aunque dura, dejó una enseñanza clara para Aarón: lo verdaderamente valioso no se puede reemplazar.