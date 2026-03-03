Si algo ha convertido a Bridgerton en un fenómeno global, no son solo sus vestidos, bailes y escándalos de la alta sociedad, sino sus romances intensos que desafían las normas sociales.

Tras el estreno de la parte 2 de la temporada 4 de Bridgerton, muchos quedaron enamorados de estos amores que no deberían suceder, pasiones que ponen en riesgo reputaciones y relaciones que luchan contra lo establecido.

Si te obsesionaste con las miradas prohibidas y las tensiones imposibles de ignorar, aquí tienes cinco series que te atraparán de la misma manera.

Las 5 series que hablan de romances prohibidos

1. Outlander (Netflix)

Si lo tuyo son los romances épicos que desafían el tiempo y el destino, esta es tu serie. Outlander sigue a Claire Randall, una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que viaja accidentalmente al siglo XVIII, donde se enamora del guerrero escocés Jamie Fraser.

Su relación no solo desafía las reglas sociales de la época, sino también el propio curso de la historia. Con pasión intensa, escenas memorables y una conexión emocional profunda, es una opción perfecta para quienes buscan un amor imposible al estilo Bridgerton, pero con aventura y viajes en el tiempo.

5 series con romances prohibidos que te encantarán si amas Bridgerton Netflix

2. The Buccaneers (Apple TV+)

Drama de época con energía moderna, The Buccaneers sigue a un grupo de jóvenes estadounidenses que irrumpen en la estricta alta sociedad londinense del siglo XIX. Allí se enfrentan a matrimonios por conveniencia, presiones familiares y romances que desafían las expectativas sociales.

Tiene vestidos espectaculares, tensión romántica y protagonistas femeninas que cuestionan las reglas del sistema, algo que sin duda conecta con el espíritu rebelde que tanto gusta en Bridgerton.

5 series con romances prohibidos que te encantarán si amas Bridgerton Apple TV

3. The Empress (Netflix)

Inspirada en la vida de Isabel de Baviera, esta serie alemana muestra cómo un romance aparentemente de cuento de hadas puede convertirse en un desafío dentro de la rígida corte vienesa.

El amor entre Elisabeth y el emperador Francisco José se ve constantemente presionado por las reglas, la política y las intrigas palaciegas. Si disfrutas las historias donde el deber choca con la pasión, esta producción histórica tiene ese mismo equilibrio entre romance y poder.

5 series con romances prohibidos que te encantarán si amas Bridgerton Netflix

4. Volver a caer (ViX)

Para quienes prefieren un enfoque moderno del amor prohibido, esta serie mexicana —inspirada libremente en Anna Karenina— presenta la historia de una atleta olímpica que pone en riesgo su carrera y su estabilidad al enamorarse de un músico.

Aquí el conflicto no está en los bailes de salón, sino en las expectativas sociales, la reputación pública y las decisiones que pueden cambiar una vida entera. Es un drama intenso, contemporáneo y cargado de emociones.

5 series con romances prohibidos que te encantarán si amas Bridgerton Vix

5. Oscuro deseo (Netflix)

Si lo que te atrapó de Bridgerton fue la intensidad y la tensión romántica, Oscuro deseo lleva esa pasión al terreno del thriller moderno. La historia sigue a una profesora que inicia una relación que desata secretos, traiciones y consecuencias inesperadas.

Es más oscura y provocadora, pero mantiene ese elemento clave: una relación que cruza límites y desafía lo que “debería” ser correcto.

5 series con romances prohibidos que te encantarán si amas Bridgerton Netflix

¿Por qué nos fascinan los romances prohibidos?

Las historias de amor prohibido funcionan porque elevan el riesgo emocional. No se trata solo de enamorarse, sino de lo que ese amor puede costar.

En Bridgerton, el escándalo es parte del encanto. En estas series, el conflicto puede ser histórico, social, moral o profesional, pero siempre hay un elemento en común: amar significa desafiar las reglas.

Si ya terminaste la última temporada y necesitas más miradas cargadas de tensión, declaraciones apasionadas y decisiones que lo cambian todo, cualquiera de estas cinco opciones puede ser tu próxima obsesión.