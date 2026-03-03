Con su reciente nominación a los premios Oscar 2026, el nombre de Kate Hudson vuelve a ocupar titulares. Pero más allá de su carrera en Hollywood, una pregunta se repite entre los lectores: ¿cuántos hijos tiene Kate Hudson?

La actriz de Casi Famosos es madre de tres hijos: Ryder, Bingham y Rani. Cada uno nació en una etapa distinta de su vida y con diferentes parejas, formando una familia ensamblada que ella misma ha descrito como “sólida” y poco convencional.

Si te preguntas cuántos hijos tiene Kate Hudson y quiénes son, aquí te contamos todo.

Kate Hudson cuántos hijos tiene y quiénes son sus padres

¿Cuántos hijos tiene la actriz Kate Hudson?

Para quienes buscan cuántos hijos tiene Kate Hudson, la respuesta es clara: tiene tres hijos, dos hombres y una mujer, nacidos en 2004, 2011 y 2018.

Hudson ha hablado abiertamente sobre su dinámica familiar y la crianza compartida con los padres de sus hijos, señalando en distintas entrevistas que, aunque su modelo no es tradicional, funciona para todos. La actriz ha destacado que la clave está en el respeto y la comunicación.

Kate Hudson cuántos hijos tiene y quiénes son sus padres

Ryder Robinson, el hijo mayor de Kate Hudson

Ryder Russell Robinson nació el 7 de enero de 2004, fruto del matrimonio de Hudson con el músico Chris Robinson, vocalista de The Black Crowes.

El segundo nombre de Ryder, Russell, es un homenaje a Kurt Russell, pareja de su madre, Goldie Hawn, desde hace décadas.

Hoy, Ryder ha mostrado inclinación por la música y toca la guitarra en su banda. Hudson ha contado en entrevistas televisivas que su hijo mayor es el más bromista de la familia y que nadie la hace reír tanto como él.

En junio de 2022 celebró su graduación de preparatoria, momento que la actriz compartió con orgullo en redes sociales.

Kate Hudson cuántos hijos tiene y quiénes son sus padres

Bingham Bellamy, el hijo que heredó la pasión musical y financiera

El segundo hijo de Kate Hudson es Bingham Hawn Bellamy, nacido el 9 de julio de 2011, a quien comparte con el cantante Matt Bellamy, líder de la banda Muse.

Su nombre también tiene un fuerte significado familiar: “Hawn” honra a Goldie Hawn, mientras que “Bingham” conecta con la historia familiar de su padre.

Más allá del entorno artístico, Bingham ha sorprendido por su interés en el mercado financiero desde pequeño. Hudson ha contado que sigue el comportamiento de acciones y empresas con disciplina poco común para su edad. Además, practica béisbol y mantiene una relación cercana tanto con su madre como con su padre.

La actriz ha señalado en entrevistas que la crianza compartida con Bellamy ha fortalecido la relación entre todos los adultos involucrados, priorizando siempre el bienestar de su hijo.

Kate Hudson cuántos hijos tiene y quiénes son sus padres

Rani Rose, la hija menor de Kate Hudson

La familia creció nuevamente el 2 de octubre de 2018 con el nacimiento de Rani Rose Hudson Fujikawa, hija de Hudson y su actual prometido, Danny Fujikawa.

El nombre Rani (pronunciado “Ronnie”) es un homenaje al padre de Fujikawa, fallecido en 2012. Para la actriz, fue una manera de mantener viva su memoria.

Rani ha mostrado una personalidad expresiva y creativa desde pequeña: disfruta la cocina junto a su madre, se divierte con la moda y suele acompañarla en proyectos familiares. Hudson ha compartido que su hija menor tiene un carácter cariñoso y un sentido del humor muy particular.

Kate Hudson cuántos hijos tiene y quiénes son sus padres

¿Quiénes son los padres de los hijos de Kate Hudson?

Si además de preguntarte cuántos hijos tiene Kate Hudson quieres saber con quién los tuvo, la actriz formó su familia con tres figuras del mundo del entretenimiento.

Su primer hijo, Ryder, nació durante su matrimonio con el músico Chris Robinson.

Bingham es fruto de su relación con el cantante británico Matt Bellamy, líder de Muse.

Y su hija menor, Rani Rose, nació de su relación con el músico y productor Danny Fujikawa, con quien actualmente está comprometida.

Aunque se trata de tres padres distintos, Hudson ha explicado en entrevistas que la crianza compartida funciona gracias al respeto y la comunicación entre todos.

Kate Hudson cuántos hijos tiene y quiénes son sus padres

Cuando se habla de cuántos hijos tiene Kate Hudson, también surge la conversación sobre su modelo familiar. La actriz ha explicado que, aunque tiene tres hijos con tres padres distintos, la estructura que han formado es estable y basada en el respeto.

Hudson no descarta la posibilidad de ampliar su familia en el futuro, aunque por ahora disfruta plenamente de esta etapa con sus tres hijos.

Así, mientras celebra su nominación al Oscar 2026, Kate Hudson confirma que su rol más importante sigue siendo el de madre.