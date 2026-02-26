¿Quién protagonizará la quinta temporada de Bridgerton?

Con la segunda parte de la cuarta temporada ya disponible y el cierre de la historia entre Benedict Bridgerton y Sophie Beckett, la conversación entre los seguidores de Bridgerton cambió de inmediato de tema: ¿quién será el protagonista de la temporada 5?

Aunque Netflix confirmó desde 2025 que la serie tendrá quinta y sexta entrega, la plataforma no ha revelado qué hermano encabezará la siguiente historia. Esa falta de confirmación oficial ha impulsado teorías entre los fans, que analizan cada escena reciente como posible pista.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de la especulación y ninguna versión ha sido respaldada por Netflix.

Advertencia: Esta nota tendrá spoilers de la cuarta temporada de Bridgerton

Temporada 5 de Bridgerton en Netflix: lo que está confirmado Foto: Cortesía Netflix

Temporada 5 de Bridgerton en Netflix: qué está confirmado oficialmente

En abril de 2025, Netflix anunció la renovación de Bridgerton por dos temporadas más. La noticia fue difundida por la propia plataforma. Sin embargo, el comunicado no incluyó detalles sobre el protagonista de la quinta temporada.

Ni la showrunner Jess Brownell ni la productora ejecutiva Shonda Rhimes han revelado qué historia será la siguiente.

Durante la promoción de la cuarta temporada, Brownell explicó a The Hollywood Reporter que el equipo creativo elige el momento adecuado para cada personaje, sin comprometerse con un orden específico.

En términos oficiales, solo está confirmada la producción de la temporada 5. No hay anuncio de reparto central ni fecha de estreno.

Orden de los libros de Julia Quinn vs orden de la serie en Netflix

En los libros de Julia Quinn, después de la historia de Benedict viene la de Colin, luego la de Eloise (contada en 'To Sir Phillip, With Love') y más adelante aparece el romance de Francesca en 'When He Was Wicked', que se desarrolla en una etapa posterior de la saga familiar.

Sin embargo, la serie ya demostró que no está obligada a respetar el orden literario. La tercera temporada se centró en Colin Bridgerton y Penelope Featherington, pese a que en los libros la historia de Benedict ocurre antes.

En 2023, Shonda Rhimes declaró a Entertainment Weekly que las decisiones se toman con base en lo que funciona mejor en pantalla y en el desarrollo emocional de los personajes.

Ese antecedente abre la posibilidad de que la quinta temporada tampoco siga estrictamente la secuencia de los libros.

¿A qué hora y cuándo se estrena la segunda parte de la temporada 4 de Bridgerton? Foto: Cortesía Netflix

Teorías sobre Francesca como protagonista de la temporada 5

Advertencia: A partir de aquí hay spoilers de la cuarta temporada de Bridgerton

La teoría más extendida entre los fans apunta a Francesca como protagonista de la quinta temporada.

En la cuarta entrega se mostró la muerte de John Stirling, un evento que cambia por completo el rumbo de su personaje.

En los libros, después de enviudar, Francesca desarrolla una relación con Michael Stirling. En la adaptación de Netflix, el personaje fue presentado como Micaela Stirling, un cambio relevante respecto al material original.

La modificación generó debate entre lectores de la saga, especialmente entre quienes no estuvieron de acuerdo con el cambio de Michael a Micaela. Aun así, la serie comenzó a establecer una conexión entre Francesca y Micaela, lo que muchos interpretan como el inicio de su próxima historia de amor.

Otro elemento que alimenta la teoría es la visibilidad que tuvo la actriz que interpreta a Francesca durante la promoción internacional de la cuarta temporada. Su presencia constante en entrevistas y eventos ha sido vista por parte del público como una posible señal narrativa, aunque no existe confirmación oficial.

Francesca como protagonista de Bridgerton 5: teorías y pistas Foto: Cortesía Netflix

Eloise Bridgerton temporada 5: su evolución frente al matrimonio

Aunque en los libros corresponde la historia de Eloise, la cuarta temporada no introdujo formalmente a Sir Phillip Crane, su interés amoroso en la saga literaria. Tampoco se mostró un avance claro hacia su romance.

Sin embargo, sí hubo una evolución en el personaje. En la primera temporada, Eloise rechazaba el matrimonio de manera frontal y cuestionaba las expectativas sociales impuestas a las mujeres.

En los episodios más recientes, su postura se ha matizado. El personaje parece resignarse a la posibilidad de permanecer soltera y ya no observa el matrimonio con el mismo desprecio que antes.

Ese cambio puede interpretarse como un avance en su desarrollo interno, pero no necesariamente como el arranque de su historia central. Hasta ahora, no hay señales oficiales de que la temporada 5 esté enfocada en Eloise.

Eloise Bridgerton: evolución del personaje rumbo a la temporada 5 Foto: Cortesía Netflix

¿Bridgerton podría unir las historias de Francesca y Eloise en la temporada 5?

Otra teoría que circula entre los seguidores es que la quinta temporada combine las historias de Francesca y Eloise.

Esta hipótesis surge, en parte, por el desacuerdo de algunos lectores con el cambio de Michael a Micaela y, por otro lado, por la expectativa de que la historia de Eloise no se retrase demasiado respecto al orden original de los libros.

Algunos fans plantean que una temporada con doble eje narrativo permitiría avanzar en el duelo y la nueva relación de Francesca mientras se introduce formalmente el romance epistolar de Eloise. Sin embargo, hasta ahora Bridgerton ha mantenido un esquema claro: cada temporada tiene un protagonista central, aunque otras tramas se desarrollen en paralelo.

No existe ningún anuncio oficial que indique que el formato vaya a modificarse.

¿Bridgerton podría unir las historias de Francesca y Eloise en la temporada 5? Foto: Cortesía Netflix

Quién será el protagonista de Bridgerton 5: todo sigue siendo especulación

A pesar de las pistas que algunos espectadores creen identificar, Netflix no ha confirmado quién encabezará la quinta temporada de Bridgerton.

Las señales narrativas recientes apuntan hacia Francesca, especialmente por el impacto de la muerte de John y el inicio de su conexión con Micaela. Eloise, por su parte, muestra un cambio en su postura frente al matrimonio, pero su historia romántica aún no se ha puesto en marcha en pantalla.

Hasta que la plataforma haga un anuncio oficial, la identidad del protagonista de la temporada 5 seguirá siendo tema de debate entre los seguidores de la serie.