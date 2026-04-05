Zidane ya pactó con Francia y tomará el mando tras el Mundial 2026

El banquillo de Francia ya tiene heredero. Zinedine Zidane será el próximo seleccionador nacional tras el Mundial 2026, en lo que apunta a ser uno de los movimientos más esperados del futbol internacional en los últimos años.

Aunque el anuncio oficial se realizará una vez finalice la justa mundialista, diversos reportes señalan que ya existe un acuerdo entre “Zizou” y la Federación Francesa de Futbol para tomar el mando del equipo.

Zidane llegará en sustitución de Didier Deschamps, quien pondrá fin a un ciclo histórico tras más de una década al frente del combinado galo. Bajo su gestión, Francia conquistó el título en el Mundial de 2018 y se consolidó como una de las selecciones más competitivas del planeta.

La llegada del exentrenador del Real Madrid no es casualidad. Durante años, Zidane rechazó ofertas de clubes importantes con la mira puesta en dirigir a su país, por lo que su arribo representa un paso natural en su carrera tras conquistar múltiples títulos en el futbol de élite.

Zidane nunca ha ocultado su deseo de poder dirigir a la selección francesa @realmadridfra

El reto no será menor. Francia cuenta con una generación de gran talento liderada por Kylian Mbappé, y la expectativa es que Zidane logre potenciar al equipo para mantenerlo en la cima del futbol mundial.

Su llegada no solo marca el inicio de una nueva era, sino que también despierta ilusión entre aficionados y especialistas, quienes ven en “Zizou” al líder ideal para guiar a Francia hacia nuevos éxitos en el escenario internacional.