¡Eterno Lewandowski! El polaco está a un paso de romper un récord de hace 75 años

¡El vino tinto del FC Barcelona! Robert Lewandowski demostró una vez más que la edad es solo un número y, con un gol decisivo, selló la victoria blaugrana por 2-1 ante el Atlético de Madrid. Pero más allá de los tres puntos de oro en la lucha por LaLiga 2025-2026, el polaco está por escribir su nombre en los libros de historia con letras de oro.

Con este tanto, 'Lewy' llegó a 12 goles en la presente campaña superando los 37 años de edad. Ahora, el artillero culé se encuentra a solo un gol de igualar el récord de Juan Vázquez, delantero del Celta que en la temporada 1950-1951 marcó 13 dianas pasada esa edad. ¡Setenta y cinco años han tenido que pasar para que alguien amenace esa cifra!

Lewandowski se ha convertido en figura en el Barcelona @FCBarcelona_es

Un 'Killer' de época

Lo de Lewandowski no es solo puntería, es resistencia pura. En un fútbol de máxima exigencia física, el polaco se mantiene como el referente ofensivo de un Barça que depende de su instinto para soñar con el título. Con varias jornadas por delante, parece inminente que Robert no solo igualará, sino que destrozará un récord que parecía inalcanzable.

Para el conjunto de Hansi Flick, contar con un Lewandowski encendido es vital en la recta final del campeonato. El polaco no solo aporta goles, sino que inyecta jerarquía y liderazgo a una plantilla joven que ve en él al espejo de la perseverancia.