Mookie Betts, fuera varias semanas; Dodgers lo pierden por lesión

Los Dodgers de Los Ángeles recibieron un golpe sensible en el inicio de campaña luego de que Mookie Betts fuera colocado en la lista de lesionados por una distensión en el oblicuo derecho, una molestia que lo mantendrá fuera de actividad entre cuatro y seis semanas.

El propio manager Dave Roberts confirmó la situación el domingo, aunque dejó entrever que el tiempo de recuperación podría incluso extenderse dependiendo de la evolución del pelotero. La baja llega en un momento en el que Betts apenas comenzaba a tomar ritmo en la temporada.

“Creo que fue en ese swing cuando se lastimó”, explicó Roberts, al referirse a la jugada que terminó marcando el inicio del problema físico para el estelar jugador.

El incidente ocurrió el sábado, durante el triunfo de los Dodgers 10-5 sobre los Nationals de Washington, cuando Betts abandonó el encuentro tras la primera entrada. Inicialmente, el equipo reportó molestias en la parte baja de la espalda, pero una resonancia magnética confirmó que se trataba de una lesión en el oblicuo.

En ese mismo inning, el shortstop de Los Ángeles había recibido una base por bolas y posteriormente anotó gracias a un doble productor de dos carreras de Freddie Freeman, antes de ser sustituido a la defensiva por Miguel Rojas, quien tomó su lugar en el campo.

“Al principio pensamos que era la espalda, pero los estudios confirmaron lo del oblicuo”, añadió Roberts, quien ahora deberá ajustar su alineación sin uno de sus hombres más versátiles.

La ausencia de Betts representa un reto importante para los Dodgers, considerando que el pelotero de 33 años venía de disputar 150 juegos en 2025 y fue parte clave del campeonato, incluso iniciando la jugada de doble matanza 6-6-3 que selló el título en el séptimo juego de la Serie Mundial.

En lo que va de la actual campaña, Betts registraba un promedio de .179, con dos cuadrangulares y siete carreras impulsadas, números discretos pero con margen de crecimiento conforme avanzaba el calendario.

Ante la baja, la organización decidió subir al infielder Hyeseong Kim desde Ligas Menores para ocupar su lugar en el roster, mientras que Rojas se perfila como el principal encargado de cubrir el shortstop en el corto plazo.

La lesión de Betts no solo impacta la estructura defensiva del equipo, sino también el orden ofensivo, donde su presencia como tercer bate suele ser determinante. Ahora, los Dodgers tendrán que encontrar soluciones mientras esperan el regreso de una de sus figuras más importantes