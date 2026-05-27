De Enstone a la alta costura: El millonario acuerdo de Alpine con Gucci para el 2027

La escudería francesa Alpine ha dado un golpe mediático importante esta temporada al asegurarse el patrocinio principal de una de las marcas de ropa más importantes a nivel mundial al anunciar la llegada de Gucci para cambiar de nombre en el 2027.

La firma de alta costura se convertirá en su patrocinador principal a partir de la próxima campaña. Con este acuerdo, la estructura de Enstone cambiará de identidad para competir oficialmente bajo el nombre de 'Gucci Racing Alpine Formula One Team'.

El monoplaza portará los emblemáticos colores y el icónico logotipo de las "G" entrelazadas. La alianza representa la creación de 'Gucci Racing', una plataforma comercial donde se busca mezclar la alta costura con la Fórmula 1, algo en lo que ya es experto Flavio Briatore quien hizo que el nombre de la marca de ropa Benetton se convirtiera en un hito con el primer campeonato de Michael Schumacher.

Francesca Bellettini, presidenta y directora ejecutiva de Gucci, destacó el hito que representa este acuerdo: “Gucci se convierte en la primera casa de moda de lujo en desempeñarse como patrocinador principal en la Fórmula 1. Eso refleja nuestra ambición”, explicó la directiva.

Revolución comercial en Enstone de la mano de Flavio Briatore

Este acuerdo otorgará un nuevo estatus a Alpine, quienes habían estado en rumores de venta en semanas pasadas. Actualmente consolidados en la quinta posición del campeonato mundial, el proyecto comandado en pista por Pierre Gasly y Franco Colapinto encuentra fondos adicionales para seguir reduciendo la brecha frente a los grandes de cara al próximo ciclo.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, dijo. “Asociarse con una marca del calibre de Gucci es algo de lo que estoy increíblemente orgulloso. El equipo de Enstone tiene una historia de hacer las cosas de manera diferente”, aseveró el italiano.