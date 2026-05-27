VIDEO: Niños de Uganda cantan con los nombres del Tri y se hacen virales a semanas del Mundial

El grupo Hypers Kids Africa, originario de Kampala, Uganda, se ha convertido en uno de los fenómenos virales más contagiosos de la cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026. Su fórmula es sencilla: aprenden los nombres de los futbolistas de una selección, componen una canción pegajosa, graban una coreografía en grupo y la suben a redes sociales. El resultado, cada vez, es una explosión de millones de reproducciones.

Lo que empezó como un fenómeno viral en TikTok se ha convertido en una declaración de pasión al futbol mundial, con el grupo rindiendo homenajes sucesivos a distintas selecciones clasificadas al torneo. Argentina, Colombia y ahora México: el Tri se sumó a la lista de equipos que los Hypers Kids Africa han inmortalizado con pasos de baile y un coro que no se borra de la cabeza.

En el video para la Selección Mexicana, los niños aparecen con la bandera verde, blanco y rojo, cantando los nombres de los jugadores del Tri con una melodía que combina ritmos afro con la energía del futbol. César Montes, Edson Álvarez, Johan Vázquez, Alexis Vega, Álvaro Fidalgo, Armando González, Brian Gutiérrez y Raúl Jiménez son los jugadores con los que componen su canción, que termina con la frase del Himno Nacional: Mexicanos al grito de guerra.

La grabación explotó en redes en cuestión de horas y en México se convirtió en trending topic antes de que terminara el día.

Un estilo único que ya conquistó a Shakira

El impacto del grupo fue tal que la cantante Shakira confirmó la participación de los Ghetto Kids, otro colectivo ugandés hermano de los Hypers Kids Africa, en su presentación del medio tiempo de la final del Mundial 2026, luego de que un video suyo bailando el himno oficial Dai Dai se viralizara en días.

Los Hypers Kids Africa acumulan millones de seguidores en sus distintas redes sociales y han llegado a participar en el programa America's Got Talent, donde su mezcla de acrobacias y coreografías masivas dejó atónito al jurado.

En el video dedicado a Colombia, los niños entonaron los nombres de Luis Díaz, James Rodríguez y Richard Ríos mientras agitaban la bandera cafetera; la reacción de los aficionados colombianos desbordó los comentarios con mensajes de orgullo y euforia. Los mexicanos, por su parte, ya piden lo mismo: que el Tri haga en la cancha lo que los niños de Uganda hicieron en el patio. El Mundial comienza el 11 de junio. Uganda ya está lista.