Zandokan Jr firma contrato para Máscara vs cabellera contra Star Jr

Star Jr lo buscó y encontró el resultado que quería: Zandokan Jr firmó el contrato para una lucha de Máscara contra Cabellera, con miras al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Esta lucha de apuestas, se suma a las que ya se habían pactado en el CMLL Informa, con un Templario contra Último Guerrero y cabelleras entre Dragón Rojo Jr y Bárbaro Cavernario.

Al iniciar la batalla, Star Jr llevó el contrato para la lucha de apuestas y le exigió al “Rey del Mundo” que lo firmara, pero la respuesta que encontró fue que se le fue encima.

Star Jr estuvo acompañado por Templario y Dragón Rojo Jr, mientras que Zandokan Jr fue respaldado por Último Guerrero y Bárbaro Cavernario.

Los rudos se llevaron la primera caída y para la segunda, Star Jr despojó de su máscara a Zandokan Jr, lo que provocó su furia y la firma de contrato.

“Querías que firmara y te metiste con mi valiosa máscara y ahora voy a firmar, ¡contrato, contrato!”, después de hacerlo, Zandokan Jr se le fue encima.

“¡Acabas de firmar tu sentencia, máscara contra cabellera, 93 Aniversario!”, señaló “El Rey del Mundo”.

En la batalla estelar, Máscara Dorada se convirtió en bicampeón del Torneo Leyenda de Plata, mientras que Hechicero conservó el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL tras vencer a Roderick Strong.

Por su parte, Persephone defendió su Campeonato Mundial Femenil del CMLL, al vencer a Tessa Blanchard.

Hay nueva reina. Thunder Rosa conquistó el Campeonato Nacional femenil del CMLL, tras vencer a India Sioux con su emblemático “Fire Thunder Driver”.

Titán y Neón salieron victoriosos tras vencer a Austin Aries y Leon Cage.

En la batalla inicial México – Japón, Douki se llevó la batalla tras vencer a Xelhua tras un poderoso DDT.