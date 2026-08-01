Cancún y Leones Negros desafían amenazas y protestan contra la desaparición del ascenso y descenso

La inconformidad por la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano continúa. Este sábado, Cancún FC y Leones Negros protagonizaron una nueva protesta durante su partido de la Jornada 2 de la Liga de Expansión MX, pese a las versiones de que los clubes podrían recibir sanciones si mantenían este tipo de manifestaciones.

Antes del silbatazo inicial en el Estadio Andrés Quintana Roo, los futbolistas que integran ambos equipos posaron juntos para la fotografía oficial mientras se cubrían la boca, una acción simbólica con la que expresaron su rechazo a la decisión de las autoridades del futbol mexicano.

Liga de Expansión mantiene las protestas por el ascenso y descenso

La manifestación de Cancún FC y Leones Negros se suma a la realizada días atrás por Mineros de Zacatecas, cuyos jugadores también se taparon la boca como muestra de inconformidad. En aquella ocasión, la afición respaldó la protesta desde las tribunas, reforzando el mensaje de apoyo al regreso del ascenso y descenso.

Con estas acciones, los clubes dejan claro que mantendrán su postura frente a una medida que consideran perjudicial para el desarrollo deportivo y competitivo del futbol mexicano.

¿Habrá sanciones para los equipos?

Hasta el momento, ni la Federación Mexicana de Futbol ni la Liga MX han emitido un posicionamiento oficial sobre las protestas registradas en la Liga de Expansión MX.

Sin embargo, diversas versiones señalan que los clubes podrían enfrentar sanciones si continúan manifestándose públicamente contra la eliminación del ascenso y descenso, aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial que confirme dichas medidas.