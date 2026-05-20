Zandokan Jr advierte que volverá mejor que antes

Zandokan Jr anhela su regreso y se frota las manos para hacerlo. Advierte que retornará mejor que antes y lo hará con la rudeza que le caracteriza. Este viernes volverá a pisar la Arena México dentro de la eliminatoria Copa Jr VIP 2026.

“Me cuesta concentrarme en otra cosa que no sea mi regreso, me veo fuerte, me veo con muchísimas ganas y con esa rudeza que siempre me ha caracterizado. Voy a regresar mejor que antes, el Rey del Mundo todavía tiene mucho que demostrar”, declaró el integrante del Galeón Fantasma.

Zandokan Jr afirmó que todavía tiene mucho que demostrar CMLL

Zandokan Jr formará parte de la eliminatoria, debido a que es el campeón de la edición anterior. También tomarán parte Atlantis Jr, Soberano Jr, Star Jr, Ángel de Oro, Brillante Jr, Hijo de Stuka Jr, El Cobarde, Espanto Jr y Villano III Jr.

El rudo no dio un paso hacia atrás en su lucha por regresar a los cuadriláteros tras su lesión. Admitió que entrar al quirófano fue algo muy fuerte.

Zandokan Jr descartó haber pensado en dejar la lucha libre CMLL

“Desde que entré al quirófano tenía la mentalidad de volver, nunca hubo un paso para atrás, nunca pensé en dejar la lucha libre ni dedicarme a otra cosa, la lucha libre está en mis venas. Nunca había experimentado algo así, siempre estaba activo, luchando, entrenando y viajando. Entrar a un quirófano fue algo muy fuerte para mí”, dijo Zandokan Jr.

El ‘Rey del Mundo’ consideró que es algo indescriptible sentir el calor de la gente, la adrenalina de subir al ring y el escuchar a los aficionados.

“Solo nosotros sabemos lo que se siente estar arriba de un ring”, apuntó.