¿Se verá el Mundial 2026 en 4K en México? Hay malas noticias

El Mundial 2026, el más grande de la historia, no tendrá todos los avances tecnológicos para la emisión de los partidos en México dado que el único servicio de streaming que cuenta con los derechos de cada uno de los 104 partidos no realizará la transmisión en 4K, algo que algunos aficionados esperaban.

La Copa del Mundo es uno de los eventos que dispara la venta de televisores. Los fanáticos buscan obtener las más recientes tecnologías para observar los encuentros y esto incluye el formato 4K.

Mientras que en Qatar 2022 sí existía la posibilidad de mirar en México con la calidad que el centro de producción de FIFA generaba, para la fiesta del 2026 no será el caso.

ViX, la empresa de streaming que tiene todos los derechos tiene en su sección de preguntas y respuestas respecto al 4K: “La transmisión en 4K no está disponible por el momento”, aunque en realidad no estará para el torneo.

México será sede de los campamentos de diversos equipos en el Mundial 2026. FIFA World Cup 2026

Mientras otros países si disfrutarán de esta calidad, también es justo decir que otras emisoras a nivel global seguirán con los pasos de ViX.

Si bien algunos aficionados han mostrado su desaprobación, para otros la realidad es que el no tener la transmisión en 4K no ha sido un impedimento para contratar el paquete mundialista.

¿Cuánto cuesta contratar el paquete del Mundial 2026 en México?

Actualmente, los usuarios que deseen ver la totalidad de la Copa del Mundo deben pagar 799 pesos del Pase Mundial, además de la suscripción a la plataforma ViX.

Sin embargo existen descuentos en los planes anuales pagando 1,499 pesos por 12 meses del servicio de streaming y con acceso a todos los encuentros del Mundial.