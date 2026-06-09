Mundial 2026: estelar de Corea del Sur está en duda para enfrentar a la República Checa 

El Mundial 2026 se vive con cierta preocupación en el campamento de Corea del Sur. Poco falta para el crucial enfrentamiento del Grupo A contra la República Checa, y el gran dolor de cabeza del seleccionador Hong Myung-bo tiene nombre propio: Bae Jun-ho.

El talentoso mediapunta del Stoke City, de apenas 22 años, se ha convertido en una pieza fundamental para la frescura ofensiva de un equipo que sufrió durante la fase de clasificación asiática. Sin embargo, su participación en el partido inaugural es cada vez más improbable. El jugador continúa recuperándose de una lesión de tobillo sufrida hace diez días durante el partido amistoso contra Trinidad y Tobago, en el que una dura entrada lo obligó a abandonar el campo antes de tiempo.

Mientras el resto de sus compañeros intensifican los entrenamientos tácticos para descifrar la defensa checa, Bae Jun-ho ha sido visto realizando sesiones individuales. Aunque el cuerpo médico ha indicado que la lesión no es de gravedad, los plazos de recuperación son ajustados. Su ausencia en el entrenamiento colectivo de los últimos días indica que el cuerpo técnico no quiere arriesgar a una de sus mayores promesas al inicio del torneo.

El combinado de Corea del Sur, durante su entrenamiento en Verde Valle, en Zapopan. AFP

Esta baja, aunque precautoria, limita las opciones de rotación de Hong Myung-bo en una zona de ataque en la que la creatividad escasea frente a rivales de gran peso físico.

Ante la posible ausencia de Bae Jun-ho, el peso del liderazgo recae en figuras como Hwang Hee-chan. El delantero del Wolverhampton Wanderers, se muestra cauteloso pero optimista ante el debut.

"Todos los partidos son importantes, pero el primero lo es especialmente", declaró Hwang, que afronta su tercer Mundial con la mira puesta en repetir la hazaña de 2022. La consigna es clara: Corea del Sur necesita sumar de a tres unidades en Guadalajara para marcar territorio en un grupo.

Con el reloj en contra, el equipo surcoreano deberá ajustar sus piezas y fortalecer su organización defensiva si pretende superar a un conjunto checo que llega con la moral en alto tras una racha de victorias en la clasificación. La incógnita de Bae se mantendrá hasta el último minuto.