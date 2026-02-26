El drama físico de Stanton: del poder absoluto al límite del dolor y no poder ni abrir una botella

Giancarlo Stanton, toletero de los New York Yankees,atraviesa un momento crítico en la antesala de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. El veterano bateador designado de 36 años reveló que continúa afectado por el llamado padecimiento de codo de tenista en ambos brazos, una condición que arrastra desde 2024 y que limitó severamente su participación el año pasado.

No puedo abrir una botella. No puedo abrir una bolsa de papas”, declaró Stanton, evidenciando la dimensión cotidiana del problema. El año pasado apenas disputó 77 juegos, debutando hasta mediados de junio tras un proceso de rehabilitación que evitó una cirugía que amenazaba con poner fin a su campaña.

Su imagen actual contrasta con la del pelotero que alguna vez fue como el bateador de más poder en las Grandes Ligas. Ganador del MVP de la Liga Nacional en 2017 con los Miami Marlins, Stanton construyó su reputación como uno de los sluggers más temidos de la era moderna, combinando fuerza bruta y velocidad de salida élite. Fue cinco veces All-Star y protagonista habitual en la conversación sobre los máximos jonroneros del beisbol.

A pesar de las limitaciones físicas, cuando logró estar en el terreno en 2025 su impacto fue tangible: conectó 24 cuadrangulares, produjo 66 carreras y registró un OPS de .944 en 249 turnos. Estadísticas que demuestran que su poder sigue intacto cuando el dolor lo permite.

Stanton está a 47 jonrones de los 500, cifra que lo colocaría como el jugador 29 en la historia en ingresar al club de esa marca. Sin embargo, la incertidumbre física proyecta sombras sobre esa meta. Su contrato con los Yankees se extiende por 34 millones de dólares anuales hasta 2027, lo que añade presión competitiva y financiera al panorama.

Consultado sobre una posible cirugía, el slugger fue tajante: no considera que el procedimiento solucione el problema. Su postura desafía diagnósticos externos y refleja una batalla que ya no es solo deportiva, sino también médica.

La salud de Stanton se ha convertido en una parte muy relevante de los New York Yankees con miras a la campaña que está a poco más de un mes de comenzar. El hombre que simbolizó el poder absoluto del beisbol ahora libra una pelea silenciosa contra su propio cuerpo.

Giancarlo Stanton enfrenta un inicio incierto en la temporada MLB 2026. El toletero de los New York Yankees sufre de codo de tenista crónico en ambos brazos, poniendo en duda su búsqueda de los 500 jonrones. ¿Podrá el MVP 2017 superar las lesiones?