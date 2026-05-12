Yamal enciende el debate por la bandera de Palestina y hace enojar a Flick 

La ciudad de Barcelona vivió una fiesta el lunes luego del segundo título de Liga consecutivo del equipo azulgrana. Sin embargo, entre la multitud de 750,000 personas, una imagen capturó la atención del mundo entero: Lamine Yamal, el joven referente de 18 años, cuando ondeó una bandera de Palestina desde lo alto del autobús descapotable en el que viajaba el equipo.

El gesto se produjo cuando el delantero recibió el símbolo de manos de un aficionado durante el recorrido. Yamal decidió retomar una de las imágenes y compartirla en redes sociales.

Criado en una familia de tradición musulmana, Yamal ya ha utilizado su plataforma anteriormente para condenar el racismo y la intolerancia religiosa en el fútbol.

La postura de Hansi Flick ante la manifestación de Yamal

A pesar del impacto mediático y el apoyo de ciertos sectores, el técnico Hansi Flick se mostró crítico con la decisión de su jugador. En la rueda de prensa previa al encuentro frente al Alavés, el estratega dejó claro que prefiere mantener el ámbito político fuera de las canchas y señalando que el futbol no puede ser parte de ello.

Lamine Yamal ondea la bandera de palestina durante las celebraciones del Barcelona. via REUTERS

Flick admitió haber dialogado con Yamal tras lo sucedido, aunque respetó su autonomía individual.

“Que Lamine apareciera con la bandera de Palestina son cosas que no me gustan. He hablado con él y, si él quiere hacerlo, es su decisión. Tiene 18 años. Es mayor de edad”, explicó el entrenador.

Para el bávaro, el enfoque del club debe ser estrictamente futbolístico para evitar distracciones en momentos de unión social.

“Hay que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros. Lo que vi ayer fue muy emotivo. La gente estaba muy contenta; estamos para jugar al fútbol y para que la gente se sienta feliz. Jugamos al fútbol para hacer a la gente feliz y esto es, para mí, lo primero que tenemos que hacer”, finalizó.