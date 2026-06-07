Yadier Molina, exestrella de Grandes Ligas debía subir a ese avión; el vuelo terminó en tragedia

El exreceptor puertorriqueño Yadier Molina reveló que el avión privado que se accidentó este domingo en República Dominicana tenía previsto recogerlo a él, a varios familiares y amigos en Texas para trasladarlos posteriormente a Puerto Rico.

La aeronave involucrada era un jet ejecutivo modelo G.200 que había llegado a República Dominicana procedente de Puerto Rico. De acuerdo con información publicada por medios locales, el avión realizó una escala en el Aeropuerto Internacional de La Romana para abastecerse de combustible antes de continuar su trayecto hacia Austin, Texas.

Sin embargo, pocos minutos después del despegue, la tripulación reportó una falla que obligó a intentar un retorno de emergencia al aeropuerto. La maniobra no tuvo éxito y la aeronave se accidentó.

Como consecuencia del percance fallecieron el piloto y el copiloto, quienes eran los únicos ocupantes del avión en ese momento. Las autoridades confirmaron que no había pasajeros a bordo.

Yadier Molina estaba contemplado en el vuelo

Tras conocerse el accidente, Molina compartió un mensaje en redes sociales en el que explicó que esa aeronave tenía programado viajar a Texas para recogerlo junto con su familia y algunos amigos.

Molina utilizo sus redes sociales para compartir la noticia. Redes sociales.

El exjugador indicó que el plan consistía en abordar el avión en Austin para regresar posteriormente a Puerto Rico. Debido al accidente ocurrido antes de llegar a territorio estadounidense, el viaje nunca pudo realizarse.

Mis condolencias a los pilotos y sus familias. Este avión iba camino a buscarme a mí, a mi familia y amigos en Texas para regresarnos a Puerto Rico. Está brutal todo. Gracias, mi Dios, por todo. Muy triste todo”, escribió Molina.

La revelación generó impacto debido a que el exreceptor de Grandes Ligas habría sido uno de los pasajeros previstos para el trayecto de regreso

.Qué se sabe del accidente

Según informó el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), el avión de matrícula estadounidense estaba registrado a nombre de una empresa de aviación ejecutiva.

La aeronave había completado las labores de abastecimiento de combustible en La Romana y despegó con destino a Austin. Minutos después reportó problemas técnicos que llevaron a la tripulación a solicitar un regreso de emergencia.

Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas de la falla que provocó el accidente.

Molina es considerado uno de los receptores más destacados de su generación. Durante su carrera en las Grandes Ligas disputó 19 temporadas con los Cardinals, organización con la que conquistó dos títulos de la Serie Mundial.

El puertorriqueño también fue una pieza fundamental de la selección de Puerto Rico en competencias internacionales y se ha mantenido ligado al béisbol tras su retiro como jugador.