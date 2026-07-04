¿Por qué Gilberto Mora impresiona a todos en Selección Mexicana? Memo Ochoa lo explica

Gracias a la jerarquía y experiencia que Europa y la Selección Mexicana le han brindado, Guillermo Ochoa se atreve a señalar a Gilberto Mora como un jugador que lo tiene impresionado por su adaptabilidad. Un juvenil fuera de serie.

“Es un gran jugador con muchas cualidades, es un chico que parece que lleva más de 100 partidos en Selección”, destacó el veterano portero del Tricolor.

El destape de Gil Mora ocurrió en verano del año pasado, al acudir con 16 años de edad al llamado de Javier Aguirre para la conquista de la Copa Oro.

“Hay que mantenerlo así; juega tranquilo, juega mejor en lo personal con gente de más experiencia, toca hacerlo sentir así, hacerlo entrar en confianza y con alegría”.

Desde su debut, Gilberto Mora registra 11 partidos con la camiseta de la Selección Mexicana mayor, de los cuales, cinco han sido amistosos, tres de Copa Oro y tres de la presenta Copa Mundial.

A nivel de selecciones juveniles, el medio ofensivo suma seis juegos con la Sub-20, dos con la Sub-18, cuatro con la Sub-17, tres en la Sub-15 y 16 en la categoría Sub-15.

Sobre la adaptación de Gil al proceso de Javier Aguirre, Memo Ochoa también destacó que la clave ha sido la convivencia.

“En familia es lo que hemos hecho, en toda esta concentración todo ha sido sano, todos trabajan al parejo juegue quien juegue, todos los chicos están con ganas de hacer algo histórico”.

En ese sentido, Memo Ochoa ha descrito parte del día a día en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

“Entonces el grupo siempre está arropando a los más jóvenes, haciéndolos sentir cómodos y al final esto se ha vuelto una familia, estos días no sé cuántos llevemos, de concentración más de 50 a 60 ya no sabemos ni qué día de la semana es y nos ha venido bastante bien en el grupo, nos conocemos.

“La mesa, en las comidas, las cenas o en los dormitorios hay buen ambiente, todos jalando parejo sin envidias, queremos que nos vaya bien a todos, se los dije al inicio que a veces no es fácil el no iniciar de titular, pero les dije que a todos les iba a llegar su momento y su oportunidad, hay que estar listos y así ha pasado, todos han estado al pendiente sumando para el grupo y creo que se ha reflejado en los partidos”.

Rumbo al duelo contra la Selección de Inglaterra por el pase a los cuartos de final, en el vestidor Tricolor hay aires de tranquilidad, pero sin complejos.

“En el grupo hay gente que nos conocemos de hace mucho tiempo, hemos tenido la oportunidad de convivencias y concentraciones también largas, al final de cuentas terminas pasando más tiempo con tus compañeros que se vuelven amigos, que se vuelven hermanos y que son como tu familia”.

De la mano de la experiencia que le han dado las ligas en Francia, España, Bélgica, Portugal y Chipre, además de sus dos ciclos con las Águilas del América, Memo Ochoa compartió la manera en que el grupo encara a una potencia como Inglaterra.

“Sabemos de la calidad que tienen y de cómo juegan, pero en este tipo de fases son partidos de matar o morir, es clave la contundencia lo sabemos históricamente y me ha tocado vivirlo en otros mundiales, será clave esa situación.

“Un equipo como Inglaterra que muchas veces pueden no jugar bien, pero a veces con la calidad que tiene marca diferencia, el día de mañana necesitamos un equipo mexicano como lo ha venido haciendo: entregado, sudando la playera con intensidad, ataque con intensidad, en defensa manejando bien los bloques ofensivos y defensivos que tenemos y lo importante es tener esa tranquilidad con el balón, la paciencia, coraje y con el futbol que hemos mostrado. Sé que podemos sacar el resultado”.

¿El equipo mexicano está listo para mejorar la historia en los Mundiales? Según Guillermo Ochoa, sí.

“Para nosotros es un momento histórico, sabemos de la trascendencia para nosotros como futbolistas y para la afición, es una gran oportunidad de tener un mundial en casa y el tener este partido en nuestro estadio, con nuestra gente, lo queremos aprovechar. Así es que no será un partido sencillo, es el partido que todos esperábamos, nos estamos preparando y el escenario está puesto para hacer una noche histórica]”, sentenció el veterano guardameta de 40 años.