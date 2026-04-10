Chivas sufrirá 3 bajas para enfrentar a Tigres en la Jornada 14

En busca de su triunfo 11 en el Clausura 2026, Chivas se meterá al Estadio Universitario este sábado 11 de abril para enfrentar a Tigres, partido para el que el Rebaño contará con 3 bajas.

Con el liderato asegurado para el resto del fin de semana, el conjunto orquestado por Gabriel Milito visitará la Sultana del Norte en uno de los duelos que promete ser de los más complejos en el Clausura 2026.

Para este enfrentamiento, Chivas contará con 3 bajas. Dos debido a molestias musculares:

- Ángel Sepúlveda.

- Richard Ledezma.

- Omar Govea (lesión en el gemelo).

* Por su parte, Tigres no podrá contar con la presencia de Diego Lainez por sanción, ya que acumuló 5 tarjetas amarillas en el Clausura 2026.

Ángel Sepúlveda durante el Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

Horario y canales del Tigres Vs Chivas

Chivas llegará al compromiso como líder del Clausura 2026 con 31 puntos y, a pesar del resultado, no comprometerá su sitio al finalizar la actividad de la Jornada 14, mientras que Tigres intentará regresar a los sitios de Liguilla.

Con transmisión a través de TV Abierta y diversos canales de streaming, el duelo entre felinos y rojiblancos abrirá el telón de una jornada que promete emociones, ya que cerrará con el Clásico Joven entre América y Cruz Azul en el Estadio Banorte.

Estos son todos los detalles que rodean el Tigres Vs Chivas.

Día: sábado 11 de abril, 2026.

Horario: 17:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Volcán Universitario / 42,000 espectadores.

Canales de TV: Azteca 7.

Alternativas por streaming: Tubi, Fox One, IzziGo y Sky+.

* Las últimas 3 ocasiones en las que se han enfrentado Tigres y Chivas, empataron, mientras que entre los últimos 5 antecedentes, lucen dos triunfos por parte del conjunto de la Sultana del Norte.

BFG