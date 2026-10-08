Xhaka recibe multa de 150 mil francos por falsificar certificado de vacuna contra el COVID

Luego de semanas envuelto en polémica, Granit Xhaka, atacante del Sunderland, ha sido notificado del castigo por falsificar un certificado de vacunación de COVID durante la pandemia y la sanción solamente se limitará a una multa económica que inclusive ni siquiera tendrá que pagar.

De acuerdo a la revelado por el propio futbolista en sus redes sociales, la Fiscalía de Suiza le impuso una multa de 150 mil francos por falsificar un certificado de vacuna en plena época de pandemia. El jugador acepta su error y asume su culpa.

"Acepto la decisión y asumo la responsabilidad"

Sin embargo, Xhaka no tendrá que desembolsar ni un solo franco de su bolsillo.

Granit Xhaka, capitán de Suiza, aseguró que su selección está preparada para derrotar a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 y cambiar la historia después de la eliminación sufrida ante la Albiceleste en Brasil 2014. REUTERS

De acuerdo la estrella suiza, la multa está condicionada a una reincidencia en los próximos dos años. Es decir, solo pagará si es que en los próximos 24 meses vuelve a incurrir en un delito de este tipo, de lo contrario la sanción quedará absuelta.

¿Volverá a la Selección de Suiza?

Granit Xhaka, capitán de Suiza, causó baja de la convocatoria durante la más reciente Fecha FIFA por toda esta polémica del certificado falso y mientras se resolvía el caso. Hasta el momento la Federación no ha emitido ningún comunicado sobre si es que el jugador recibirá algún tipo de sanción deportiva.

La próxima convocatoria está prevista ser revelada durante los primeros días del mes de noviembre, por lo que habrá que esperar para saber si se contempla incluir al futbolista en el llamdado.

Mientras tanto Xhaka se mantiene entrenando con normalidad con el Sunderland y está listo para reanudar la actividad con su club en la Premier League este mismo sábado cuando reciban al Brighton en duelo correspondiente a la Jornada 6.