Rey Mysterio regresará a Wrestlemania 42 para enfrentarse a Penta 

Rey Mysterio, miembro del Salón de la Fama de la WWE, estará presente en Wrestlemania 42 en un combate donde buscará un nuevo triunfo en la función más importante para la empresa estadunidense y donde se enfrentará a Penta Zero Miedo para intentar arrebatarle el Campeonato Intercontinental.

La ruta quedó pactada durante el episodio de Monday Night RAW del 6 de abril de 2026. Ante la sorpresa de miles de aficionados, Rey Mysterio hizo su regreso triunfal a la programación de la WWE, poniendo fin a meses de incertidumbre tras la lesión sufrida a principios de año.

Tras una victoria en relevos australianos de Penta, Je’Von Evans y Dragon Lee sobre "Los Americanos", el miembro del Salón de la Fama interrumpió las celebraciones para revelar que tras conversaciones con el gerente general Adam Pearce, será el sexto integrante de la lucha de escaleras en el evento en Las Vegas.

Un regreso con sabor a redención

Para el dueño del “619", este combate representa una revancha personal. El veterano luchador no competía desde el Royal Rumble 2026 celebrado en Riad, Arabia Saudita, y tuvo que ver desde la barrera el evento del año pasado tras sufrir una lesión accidental justo antes de WrestleMania 41.

Ahora, Mysterio se suma a una lucha pactada para la segunda noche de Wrestlemania 42 con el objetivo de arrebatar a Penta de su título. La lucha de escaleras contará con la participación de:

Penta (Campeón)

(Campeón) Rey Mysterio

Je’Von Evans

Dragon Lee

JD McDonagh

Rusev

Este enfrentamiento marca la primera oportunidad por un título para Rey en una WrestleMania desde 2019, cuando se midió ante Samoa Joe por el Campeonato de los Estados Unidos.

¿Cuándo será Wrestlemania 42?

Wrestlemania 42 se realizará el 18 y 19 de abril desde Las Vegas, Nevada.

La forma de ver la transmisión será a través de la plataforma de streaming Netflix.