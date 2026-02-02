Wolff estalla contra rivales por motor de Mercedes: "Pongan su mier..."

El inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 ya está envuelto en polémica técnica y guerras verbales. Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, ha lanzado una feroz contraofensiva ante las acusaciones de los equipos rivales, quienes sospechan que la escudería alemana está utilizando un "truco" ilegal en su unidad de potencia conforme a la relación de compresión.

Durante los pasados test privados, Mercedes logró una gran cantidad de vueltas no solo con su equipo oficial, sino con sus clientes demostrando la fiabilidad de su motor, un tema que asustó a sus rivales.

La controversia gira en torno a las nuevas reglas de motores, que obligan a reducir la compresión de un nivel de 18:1 a 16:1. Los rivales temen que Mercedes haya encontrado una forma de operar a niveles más altos mientras el auto está en pista, burlando las mediciones que solo se realizan a temperatura ambiente en boxes. Ante esto, Wolff fue tajante y aseguró que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha validado su diseño.

"Simplemente no entiendo por qué algunos equipos se concentran más en los otros y siguen discutiendo un caso que es muy claro y transparente", declaró Wolff a medios europeos. El austriaco enfatizó que "la comunicación con la FIA fue muy positiva todo el tiempo" y que "está muy claro lo que dice el reglamento".

"Reuniones secretas" y excusas

La molestia de Wolff escaló cuando se refirió a las tácticas de sus competidores para intentar desestabilizar a Mercedes, que viene de completar 500 vueltas exitosas en el shakedown de Barcelona.

"Así que simplemente pongan su mierda en orden", dijo el director del equipo Mercedes sin filtros. "Solo están haciendo reuniones secretas y enviando cartas secretas y siguen tratando de inventar formas de pruebas que simplemente no existen".

Para el jefe de Mercedes, estas quejas son síntomas de debilidad en los garajes vecinos: "Tal vez quieras encontrar excusas antes de empezar cuando las cosas no van bien". Y añadió: "Si alguien quiere entretenerse con distracciones, entonces todos son libres de hacerlo", pero aclaró que en Mercedes "estamos tratando de minimizar las distracciones".

Ferrari, Audi y Honda son fabricantes que se han mostrado disconformes con lo sucedido con el motor y, aún esperan que la FIA aclare el tema. Al parecer la gran ventaja de Mercedes radica en el uso de materiales que les permiten pasar la normativa cuando están en boxes.