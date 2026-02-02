Selección Mexicana Femenil: ¿Jugará en el Estadio Azteca o continuará de gira por México?

Con la reinauguración del Estadio Azteca programada para marzo próximo, la Selección Mexicana Femenil aún no tiene certeza sobre si este será su nuevo hogar o si continuará jugando en otros estadios. Aunque la Selección Mexicana Varonil ya ha confirmado que utilizará el Coloso de Santa Úrsula para sus encuentros como local, la situación es distinta para las mujeres.

Andre Rodebaugh, directora de Selecciones Nacionales Femeniles, explicó que aún no se ha confirmado en qué estadio se jugarán los próximos partidos de la Selección Mexicana Femenil. "Es todo un proceso, buscar y seleccionar el campo adecuado, verificar la disponibilidad y negociar todo lo necesario", comentó Rodebaugh.

Por su parte, el director técnico de la selección, Pedro López, también reflexionó sobre el tamaño del Estadio Azteca: "Es un estadio muy especial, todo mundo quiere jugar ahí, pero hay que considerar la realidad del fútbol femenil. Hemos llevado a 12 mil espectadores, y aunque en Puebla llegamos a 17 mil, un estadio tan grande puede verse vacío si no se llena. Es bonito llevar a la selección por todo el país, y en estadios más pequeños, como en Puebla, se crea una atmósfera más cálida y de mayor apoyo".

Por ahora, el próximo amistoso de la Selección Mexicana Femenil será contra Brasil en el Ciudad de los Deportes el 7 de marzo, lo que deja abierta la posibilidad de que el Coloso de Santa Úrsula aún no sea la casa definitiva para el equipo femenil.