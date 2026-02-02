Al Nassr deja en el olvido a Cristiano Ronaldo

Tras la ausencia de Cristiano Ronaldo, Al Nassr logró imponerse como visitante (0-1) al Al-Riyadh y, de manera provisional, colocarse a un punto de Al Hilal, líder de la Liga de Arabia Saudita que estaría reforzándose con Karim Benzema en los siguientes días.

En las últimas horas, la polémica se desató en la Liga del Medio Oriente debido a la ruptura de Benzema con Al Ittihad, misma que repercutió en su ausencia para los siguientes compromisos del equipo que -hasta hoy- defiende.

Ante ello, una de las decisiones que de habrían tomado fue darle al francés la oportunidad de jugar con el todo poderoso Al Hilal, algo que Cristiano Ronaldo no aceptó, por lo que el lusitano advirtió que no estaría en el terreno de juego hasta que se resuelva esta situación.

El balón no para de rodar y, ante la situación vivida, Al Nassr se enfrentó a Al-Riyadh en calidad de visitante teniendo en la delantera a Abdulrahman Ghareeb, João Félix y Sadio Mané, autor del tanto que le dio los tres puntos a la escuadra en la que milita el astro portugués.

Con el resultado obtenido, Al Nassr llega a 46 puntos y, provisionalmente, queda a uno de Al Hilal, alejándose de equipos que lo persiguen como el Al Qadisiyah de Julián Quiñones, quienes suman 40 unidades a falta del partido de esta jornada a disputarse este martes 3 de febrero ante Al Khaleej Club, conjunto que marcha a la mitad de la tabla.

Será en las siguientes semanas cuando se defina el futuro de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, máximas figuras con las que cuenta la Liga de Arabia Saudita que protagonizan una de las novelas deportivas con mayor impacto de este 2026.

BFG