Obed Vargas y la dura competencia en el Atlético: Barrios, Koke y Cardoso en su camino

Tras oficializarse su fichaje con el Atlético de Madrid, Obed Vargas tendrá la oportunidad de integrarse al primer equipo colchonero y pelear por un lugar en el once titular durante lo que resta de la temporada 2025-26 de LaLiga. Sin embargo, el mediocampista mexicano deberá trabajar fuerte para ganarse la confianza de Diego Pablo Simeone, quien cuenta con una plantilla con competencia de sobra en el centro del campo.

En el Atlético de Madrid, Vargas se enfrentará a una dura competencia, pues Simeone dispone de tres mediocampistas naturales que pelean por el mismo puesto, lo que obligará al mexicano a elevar su nivel para destacar en el esquema rojiblanco.

Barrios, el inamovible del Cholo

Pablo Barrios es el mediocampista que, por ahora, parece intocable en el equipo de Simeone. Con apenas 22 años, el canterano se ha consolidado como pieza clave en el Atlético, asumiendo el rol de líder en el centro del campo y mostrando madurez para comandar el juego en momentos determinantes.

Koke, experiencia y liderazgo

A sus 34 años, Koke sigue siendo un referente en el vestuario colchonero. Aunque su protagonismo ha disminuido con el paso de las temporadas, el veterano mediocampista aporta experiencia y jerarquía, además de ser uno de los pilares de los últimos títulos del Atlético, incluyendo las Ligas 2013-14 y 2020-21.

Johnny Cardoso, el recambio joven y polivalente

El tercer rival directo de Vargas es Johnny Cardoso, mediocampista estadounidense de origen brasileño. Tras destacar en el Real Betis, el Atlético apostó por su fichaje para la temporada 2025-26, con un contrato de cinco años. Cardoso, de 23 años, puede jugar como pivote o mediocentro, y se caracteriza por su capacidad defensiva, su juego de recuperación y su capacidad para romper líneas y llegar al área cuando el partido lo requiere. El reto de Vargas: adaptarse al estilo Simeone

Además de competir con estos jugadores, Obed Vargas deberá adaptarse al alto nivel de exigencia del Cholo Simeone, conocido por su intensidad en los entrenamientos y su exigencia táctica en cada partido. La adaptación al fútbol español y la mentalidad del Atlético serán clave para que el mexicano pueda hacerse un espacio en el mediocampo rojiblanco.