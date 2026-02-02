Uriel Antuna se despide de Tigres: ‘Me fortaleció en muchos aspectos’, afirma el atacante

El atacante Uriel Antuna dejó un mensaje emotivo en sus redes sociales para despedirse de Tigres UANL, luego de haber firmado contrato con los Pumas de la UNAM. En su publicación, el jugador compartió sus sentimientos sobre el tiempo que pasó en el conjunto regio, un periodo en el que, aunque no logró títulos, destacó por su crecimiento personal y profesional.

Antuna, quien llegó a Tigres en el Apertura 2024, reconoció que aunque no pudo conquistar campeonatos, el haber jugado en el club felino fue crucial para su madurez. "Cierro una etapa muy importante en mi carrera, en la que lastimosamente no pude sumar campeonatos, pero me fortaleció en otros aspectos como la resiliencia, el profesionalismo y el trabajo en equipo. Siempre di lo mejor de mí en cada entrenamiento y oportunidad que tuve", expresó el delantero.

Además, el exjugador de Cruz Azul agradeció a la afición, directiva, cuerpo técnico y compañeros de Tigres por su apoyo y confianza. "Agradezco profundamente a la afición por su apoyo incondicional, a mis compañeros por cada entrenamiento y partido compartidos, a la directiva por la confianza y a todo el cuerpo técnico y staff por el trabajo diario", comentó.

El paso de Antuna por Tigres UANL

Antuna jugó con Tigres desde el Apertura 2024 hasta el Clausura 2026, sin conseguir consolidarse como titular y perdiendo protagonismo a lo largo de su estadía. Antes de llegar al equipo de la UANL, el atacante había mostrado un gran nivel con Cruz Azul, lo que le permitió ganarse un lugar en la Selección Mexicana. Sin embargo, su paso por el conjunto regio estuvo marcado por la falta de títulos y la competencia interna, lo que le impidió encontrar la regularidad que muchos esperaban.

Este cambio de equipo llega tras una temporada con pocas luces para el jugador, quien ahora buscará en Pumas un nuevo comienzo, con el objetivo de retomar su nivel y alcanzar nuevas metas en su carrera.