¿Vuelve para el derbi contra Inter? Santiago Giménez ya trabaja con el Milan tras cuatro meses fuera

La espera por el regreso de Santiago Giménez con el AC Milan estaría llegando a su fin. A menos de 100 días para el Mundial, el delantero mexicano ya comenzó trabajos de rehabilitación en cancha y gimnasio, una noticia que ilusiona tanto al conjunto rossoneri como a la Selección Mexicana de Fútbol.

De acuerdo con el periodista italiano Peppe Di Stefano, el ‘Bebote’ fue visto entrenando en el gimnasio durante la sesión matutina del Milan, como parte de su programa de reacondicionamiento físico tras la operación en el tobillo derecho a la que fue sometido el 18 de diciembre de 2025.

El atacante mexicano, que no juega desde el 28 de octubre de 2025 cuando enfrentó al Atalanta, lleva cuatro meses fuera de actividad. Sin embargo, reportes recientes señalan que ya se realizó nuevas pruebas médicas para evaluar su posible incorporación a los entrenamientos grupales.

En Italia incluso se comienza a especular con su posible regreso para el Derbi della Madonnina ante el Inter de Milán, programado para el 8 de marzo. No obstante, el cuerpo técnico del Milan podría optar por no arriesgarlo y llevar su reintegración de manera progresiva.

El regreso de Giménez no solo sería clave para un Milan que marcha segundo en la Serie A, sino también para Javier Aguirre, quien busca variantes ofensivas rumbo a la próxima Copa del Mundo.