Aaron Judge y Alex Bregman lideran festival de jonrones de Estados Unidos rumbo al Clásico Mundial

La selección de Estados Unidos ofreció otra muestra de poder ofensivo rumbo al Clásico Mundial de Beisbol con una victoria 14-4 sobre los Colorado Rockies, en juego de exhibición disputado en Salt River Fields. El protagonista fue Aaron Judge, quien conectó un jonrón solitario de 453 pies en la primera entrada, desatando ovaciones y cánticos de “USA” en un estadio repleto.

El batazo de Judge, capitán del equipo y tres veces Jugador Más Valioso (MVP), salió de su madero a 115.9 millas por hora frente al zurdo Kyle Freeland. El jardinero busca liderar a Estados Unidos a su primer título del torneo desde 2017. “Es una oportunidad única en la vida”, declaró, al destacar la calidad del roster, compuesto por MVPs, ganadores del Cy Young y campeones de Serie Mundial.

El respaldo ofensivo no tardó en llegar. Alex Bregman conectó su tercer jonrón consecutivo —segundo con el equipo estadunidense— con un batazo de dos carreras en la quinta entrada. Habitual antesalista, Bregman jugó como segunda base en un experimento defensivo del manager Mark DeRosa, quien continúa evaluando combinaciones de cara al torneo.

Estados Unidos sumó cinco cuadrangulares en total. Paul Goldschmidt, Will Smith y Byron Buxton también se fueron para la calle, mientras Brice Turang aportó dos dobles y dos impulsadas en una ofensiva de 14 carreras.

Clayton Kershaw reapareció con el Team USA luego de haber anunciado su retiro profesional. Reuters

El regreso de Clayton Kershaw tras el retiro

Uno de los momentos más simbólicos fue la reaparición de Clayton Kershaw, quien lanzó por primera vez desde que anunció su retiro tras 18 temporadas con los Los Angeles Dodgers. El zurdo de 37 años permitió un jonrón solitario a Mickey Moniak en su tercer lanzamiento y terminó su breve actuación con dos carreras, un hit y una base por bolas en dos tercios de entrada. Aun así, recibió una ovación de pie.

Kershaw, tres veces ganador del Cy Young, forma parte del roster como opción de emergencia y referente dentro del clubhouse.

Estados Unidos viajará a Houston para debutar el viernes ante Brasil. Logan Webb abrirá ese encuentro, seguido por Tarik Skubal frente a Gran Bretaña y Paul Skenes contra México. El derecho Nolan McLean, afectado por síntomas de vértigo, podría abrir ante Italia si evoluciona favorablemente.

La potencia ofensiva y la profundidad del pitcheo perfilan a Estados Unidos como contendiente sólido en esta edición del Clásico.