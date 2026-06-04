Se volvió viral por su reacción: taxista llevó a un seleccionado y no se dio cuenta

Un taxista de aplicación se hizo viral por la forma en que reaccionó cuando se dio cuenta que transportó al jugador Gonzalo Plata, que participará en el Mundial 2026, al hotel de concentración de la selección de Ecuador en Estados Unidos.

Después de su viaje, ayudó al seleccionado a bajar sus maletas y de inmediato los aficionados que estaban presentes, le gritaron al jugador para que accediera a tomarse unas fotografías, autógrafos y saludarlo.

El conductor no entendía lo que pasaba hasta después de unos instantes. Transportó a una de las figuras de la selección de Ecuador.

“Esperemos que sí, el Mundial de todos”, expresó Gonzalo Plata al momento de estar firmando algunas playeras.

Al ver lo que pasó, el conductor se acercó con el delantero del Flamengo para solicitarle una foto, a lo que el ecuatoriano accedió.

LOS PARTIDOS DE ECUADOR EN EL MUNDIAL 2026:

- Domingo 14 de junio: Costa de Marfil vs. Ecuador – Estadio Filadelfia.

- Sábado 20 de junio: Ecuador vs. Curazao – Estadio Kansas City.

- Jueves 25 de junio: Ecuador vs. Alemania – Estadio Nueva York/Nueva Jersey.