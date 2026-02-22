Violencia en el futbol mexicano cobra la vida de un aficionado

Uniéndose a las lamentables escenas del deporte, un partido disputado en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez de Boca del Río, Veracruz terminó con la muerte de un aficionado tras una presunta pelea en las inmediaciones del recinto; Racing de Veracruz en la mira.

Durante el partido entre Racing de Veracruz y Celaya, aficionados del conjunto visitante se hicieron presentes en el inmueble del Monstruo morado, dañando las instalaciones de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez y siendo controlados por la seguridad privada contratada para este compromiso deportivo, tal como lo detalló el conjunto local en su comunicado.

La presunta pelea entre aficionados en las inmediaciones del inmueble ha terminado con saldo de un muerto y diversos seguidores heridos, mismos que se encuentran hospitalizados.

Ante la tragedia ocurrida en una de las canchas del futbol mexicano, la presidenta municipal constitucional de Boca del Río, María Josefina Gamboa Torales, compartió en un comunicado oficial en donde confirma la muerte del aficionado:

“﻿Lamentamos el trágico deceso del aficionado y enviamos las más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos que cuentan con nuestro apoyo y respaldo”.

Dentro de la publicación emitida por la presidenta municipal, deja en claro que las investigaciones sobre este lamentable suceso no se frenarán, buscando a cada uno de los responsables, mismos que podrían provenir desde la institución del Monstruo morado:

“﻿Vamos a revisar el actuar del Club Racing en este incidente y si se cumplió con lo estipulado en el comodato, vamos a tomar las medidas pertinentes, atendiendo siempre la resolución de las autoridades investigadoras”.

BFG