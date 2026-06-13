Vinicius Jr. anota portento de gol para el primer tanto de Brasil en el Mundial 2026

Vinicius Jr. anotó su nombre en la historia de Brasil al anotar el primer gol de Brasil en el Mundial 2026, rompiendo la red de Marruecos e igualando un compromiso en el que los Leones del Atlas se habían puesto por delante.

Brasil arrancó el compromiso correspondiente al Grupo C con Neymar en la banca pero sin la posibilidad de tener minutos con la Verdeamarela debido a la lesión que arrastra desde semanas atrás.

Pese al favoritismo y la mayoría mostrada en la tribuna del New York Stadium, Marruecos logró vencer el pánico escénico e inclinar la balanza a su favor, por lo que Ismael Saibari aprovechó un balón al espacio (20’) para poner por delante al actual campeón africano y poner en predicamentos a un conjunto sudamericano que no cae en su debut de Copa del Mundo desde hace 92 años (1934 Vs España).

Antes de que culminara la primera mitad, el ritmo no bajaba en La Gran Manzana, por lo que tras un aviso desde la banda de la izquierda, Vinicius Jr. volvió a tomar el esférico desde dicho costado del terreno de juego, eludió a sus rivales y con un potente y angulado disparo, anotó el 1-1 al 31’, desatando la euforia en los 80,000 presentes en el New York Stadium.

Vinicius Jr. celebra el primer gol de Brasil en el Mundial 2026. Reuters

Brasil y Marruecos son los favoritos para convertirse en los líderes del Grupo C, sector que comparte con Escocia y Haití, mismos que intentarán dar la sorpresa en el Mundial 2026 y convertirse en uno de los caballos negros al menos en la ronda de los 16avos de Final.

BFG