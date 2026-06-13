¿Brasil se expone a alineación indebida por presencia de Neymar en la cancha?

La presencia de Neymar en la banca llamó la atención de los aficionados, ya que el 10 de la ‘Scratch’ no se encuentra disponible para el debut de Brasil Vs Marruecos en el Mundial 2026; pese a las dudas que se generaron, su sitio en el terreno de juego no representa alineación indebida.

La lesión de Neymar sufrida en las últimas semanas no le permitirá contar con actividad durante los primeros 90 minutos, sin embargo, Carlo Ancelotti llamó al futbolista para ser parte del conjunto verdeamarelo para medirse a Marruecos, duelo que se llevará a cabo ante los más de 80,000 aficionados que recibirá el New York Stadium.

Neymar será baja de Brasil ante Marruecos en el inicio de la Copa del Mundo Mexsport

En diversos torneos, la presencia de Neymar en el terreno de juego representaría una alineación indebida, sin embargo, FIFA permite que en caso de que un jugador sea convocado al torneo, pueda ser parte de la delegación y ser parte de la banca a pesar de no estar disponible para el compromiso en turno.

Si un jugador no está en la lista de juego pero el club desea que esté en la banca, debe ser registrado como un oficial o personal técnico adicional (si hay cupos), o el torneo debe permitir invitados especiales con acreditación. De lo contrario, el árbitro o el delegado del partido pueden exigir que se retire a la tribuna", puede leerse en el reglamento.

Raphinha, Lucas Paquetá, Igor Thiago y Vinícius Júnior serán los encargados de comandar el eje del ataque brasileño tras la ausencia de Neymar, quien podría estar disponible para los siguientes compromisos del conjunto sudamericano: Haití (viernes 19 de junio) y Escocia (miércoles 24 de junio).

El Estadio ubicado en Nueva York será la sede de la Final de la justa mundialista, mismo que se llevará a cabo el domingo 19 de julio entre dos de los 48 países que buscan sumar una nueva estrella en su escudo… o bordar la primera de ellas.

La actividad correspondiente al Grupo C concluirá esta misma tarde, cuando Haití y Escocia se midan en busca de un histórico triunfo para los caribeños y la esperanza de que los europeos -por primera vez- superen la Fase de Grupos en una justa mundialista.

BFG