Liga MX: ¿Cuándo inicia el Apertura 2026 y cuáles son las fechas clave?

La final del Clausura 2026 fue intensa en el duelo entre Pumas y Cruz Azul, con el equipo de La Máquina logrando su décimo campeonato. Pero eso es cosa del pasado y ahora es momento de pensar en el próximo torneo: el Apertura 2026 con el cual cerrará el año y que tendrá algunas particularidades.

La primera de ellas es que el Mazatlán ya no figurará en el listado de equipos y, en su lugar, estará el Atlante que regresa al máximo circuito luego de haber descendido en el Clausura 2014.

¿Cuándo inicia el Apertura 2026 y cuáles son sus fechas clave?

Una de las novedades, es que el Apertura 2026 iniciará cuando el Mundial 2026 que celebrarán México, Estados Unidos y Canadá esté a unos días de su final.

La jornada 1 del Apertura 2026 está programa para el jueves 16 de julio, justo tres días antes del duelo que se realizará en Nueva Jersey para definir al nuevo monarca de la Copa del Mundo.

El torneo regular tendrá que mezclarse con algunas actividades internacionales como la Leagues Cup, el torneo que reúne a los equipos de la Liga MX contra los de la MLS. Además, Liga MX ha advertido que a diferencia del último proceso mundialista las fechas FIFA de septiembre y octubre no habrá detención del torneo local, por lo que en caso de perder seleccionados tendrán que reemplazarlos con jugadores de banca.

La liguilla está pactada para disputarse desde mediados de noviembre y hasta el 13 de diciembre, aunque podría haber modificaciones en la fase definitiva.

A continuación, te dejamos fechas claves del Apertura 2026.

Inicio de la fase regular: 16 de julio de 2026

16 de julio de 2026 Campeón de Campeones (Temporada 25-26): 25 de julio de 2026

(Temporada 25-26): 25 de julio de 2026 Liguilla: 19 de noviembre al 9 de diciembre

19 de noviembre al 9 de diciembre Final de Ida: 10 de diciembre

10 de diciembre Final de Vuelta: 13 de diciembre

Sin embargo, si Toluca o Tigres, dependiendo el ganador de la final de la Concacaf Champions League, llegan a la final del Apertura 2026 habrá modificación de fechas dado que deberán viajar a final del año la Copa Intercontinental de la FIFA.