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Policía CDMX cierra el Ángel de la Independencia a los aficionados de Pumas y Cruz Azul

Las autoridades capitalinas designaron a más de 3000 elementos de seguridad para resguardar la final entre Pumas y Cruz Azul en C.U.

Por: Christian Mendoza

El Ángel de la Independencia fue rodeado por un operativo policiaco.
El Ángel de la Independencia fue rodeado por un operativo policiaco.Christian Mendoza

Una hora antes de la final del futbol mexicano entre los Pumas y el Cruz Azul, que se disputa en el estadio Olímpico Universitario, la policía de la capital comenzó un operativo para recibir a los aficionados que festejen el título de su equipo.

Una de las primeras acciones de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC-CDMX) fue cerrar las escalinatas del Ángel de la Independencia con vallas metálicas, las cuales son custodiadas por alrededor de 50 policías.

Esta medida impide que los fanáticos sigan el encuentro a un costado del emblemático monumento, por lo que decenas aguardan en bancas sobre Avenida Paseo de la Reforma y en restaurantes, donde se escuchan gritos por las acciones del encuentro entre los Pumas y el Cruz Azul, en la final de vuelta correspondiente al torneo Clausura 2026.

La policía alrededor del Ángel de la Independencia
La policía alrededor del Ángel de la IndependenciaChristian Mendoza

Indican los elementos de la SSC-CDMX que una vez que finalice el partido y comience una notable presencia de fanáticos, las avenidas aledañas al Ángel de la Independencia serán cerradas al tránsito, por lo que exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones y a evitar la zona de ser necesario.

De igual manera se han hecho presentes comerciantes ambulantes, quienes ya preparan las banderas y demás mercancías para su venta.

Cabe recordar que la final entre los Pumas y el Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario implementó un operativo de más de 3 mil policías para resguardar la paz y el orden.

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