Policía CDMX cierra el Ángel de la Independencia a los aficionados de Pumas y Cruz Azul

Una hora antes de la final del futbol mexicano entre los Pumas y el Cruz Azul, que se disputa en el estadio Olímpico Universitario, la policía de la capital comenzó un operativo para recibir a los aficionados que festejen el título de su equipo.

Una de las primeras acciones de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC-CDMX) fue cerrar las escalinatas del Ángel de la Independencia con vallas metálicas, las cuales son custodiadas por alrededor de 50 policías.

Esta medida impide que los fanáticos sigan el encuentro a un costado del emblemático monumento, por lo que decenas aguardan en bancas sobre Avenida Paseo de la Reforma y en restaurantes, donde se escuchan gritos por las acciones del encuentro entre los Pumas y el Cruz Azul, en la final de vuelta correspondiente al torneo Clausura 2026.

La policía alrededor del Ángel de la Independencia Christian Mendoza

Indican los elementos de la SSC-CDMX que una vez que finalice el partido y comience una notable presencia de fanáticos, las avenidas aledañas al Ángel de la Independencia serán cerradas al tránsito, por lo que exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones y a evitar la zona de ser necesario.

De igual manera se han hecho presentes comerciantes ambulantes, quienes ya preparan las banderas y demás mercancías para su venta.

Cabe recordar que la final entre los Pumas y el Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario implementó un operativo de más de 3 mil policías para resguardar la paz y el orden.