Villa y Morientes elogian a España y anticipan partidazo ante Uruguay en el Mundial 2026

En el marco del Partido de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona, que se disputará el próximo 3 de marzo en el Estadio Akron de Guadalajara, dos exfiguras del futbol español como David Villa y Fernando Morientes coincidieron en señalar que el duelo entre España y Uruguay en el Mundial 2026 será uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos.

David Villa, histórico exjugador del Barcelona y campeón del mundo con España, destacó la relevancia del partido que se jugará en territorio tapatío, asegurando que se trata de un choque entre dos selecciones candidatas al título, aunque dejó claro que confía plenamente en el nivel que ha mostrado el combinado español en los últimos años.

Partidazo el que va a jugar España en la fase de grupos en Guadalajara. Toda la gente de la ciudad debe estar contenta por albergar un partido tan bonito, entre dos selecciones candidatas a estar hasta el último día en el Mundial. Veo a España muy bien, lo demuestran cada vez que juegan; es un equipo muy joven, pero veterano por la cantidad de partidos importantes que han disputado”, señaló Villa.

Por su parte, Fernando Morientes, exdelantero del Real Madrid y referente de la Selección Española, también se mostró ilusionado con el presente y futuro del equipo nacional rumbo a la Copa del Mundo 2026, subrayando la mezcla de juventud y experiencia que atraviesa al plantel.

Estamos tremendamente ilusionados en España con este Mundial. Nuestro tercer partido será en el Estadio Akron contra Uruguay. Esperemos que España llegue lejos; tenemos una selección que combina juventud con experiencia, una generación que ya nos ha dado alegrías como la Eurocopa y que genera muchas expectativas”, expresó Morientes.

De esta manera, leyendas del futbol español respaldan a la Selección rumbo al Mundial 2026, confiando en que España pueda ofrecer un gran espectáculo ante Uruguay y consolidarse como una de las selecciones protagonistas del torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.